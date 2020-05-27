0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Все киевские маршрутки должны быть оборудованы валидаторами для электронного билета

Все киевские маршрутки должны быть оборудованы валидаторами для электронного билета

После длительного перерыва в Киеве наконец заработал общественный транспорт, при этом столичный метрополитен использовал эту передышку для полного отказа от жетонов и перехода на Kyiv Smart Card.

Оказывается, в КГГА рассчитывают окончательно перевести на электронные билеты не только коммунальный, но коммерческий транспорт, работающий в режиме маршрутного такси.

Согласно ответу коммунальной службы перевозок на журналистский запрос, это должно произойти уже 1 июля 2020 года, после окончания тестового периода эксплуатации 30 июня 2020 года.

Напомним, что приказ Департамента транспортной инфраструктуры КГГА от 12 февраля 2020 года обязывал всех частных перевозчиков установить и подключить в маршрутных автобусах валидаторы для электронного билета до первого апреля, однако в связи с пандемией коронавируса сроки сдвинули. Тогда же эксперты по транспорту и частные перевозчики заявляли, что выполнить это требование невозможно.

При этом еще в 2018 году владельцы маршруток Киева обратились в КГГА с требованием внедрить модель, по которой сбор средств за проезд должна осуществлять столичная власть. А уже после этого, на основе количества выполненных за день рейсов, перевезенных пассажиров и других показателей перевозчикам должно было выплачиваться «вознаграждение за фактически выполненную транспортную работу».

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.