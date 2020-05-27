Все киевские маршрутки должны быть оборудованы валидаторами для электронного билета

После длительного перерыва в Киеве наконец заработал общественный транспорт, при этом столичный метрополитен использовал эту передышку для полного отказа от жетонов и перехода на Kyiv Smart Card.

Оказывается, в КГГА рассчитывают окончательно перевести на электронные билеты не только коммунальный, но коммерческий транспорт, работающий в режиме маршрутного такси.

Согласно ответу коммунальной службы перевозок на журналистский запрос, это должно произойти уже 1 июля 2020 года, после окончания тестового периода эксплуатации 30 июня 2020 года.

Напомним, что приказ Департамента транспортной инфраструктуры КГГА от 12 февраля 2020 года обязывал всех частных перевозчиков установить и подключить в маршрутных автобусах валидаторы для электронного билета до первого апреля, однако в связи с пандемией коронавируса сроки сдвинули. Тогда же эксперты по транспорту и частные перевозчики заявляли, что выполнить это требование невозможно.

При этом еще в 2018 году владельцы маршруток Киева обратились в КГГА с требованием внедрить модель, по которой сбор средств за проезд должна осуществлять столичная власть. А уже после этого, на основе количества выполненных за день рейсов, перевезенных пассажиров и других показателей перевозчикам должно было выплачиваться «вознаграждение за фактически выполненную транспортную работу».