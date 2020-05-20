Ответственность за недостоверную декларацию: напоминание от НАПК

За декларирование недостоверных сведений предусмотрена уголовная, административная и дисциплинарная ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Если сумма поданных заведомо недостоверных сведений в декларации превышает 250 прожиточных минимумов (сейчас это 506 750 грн) – предусмотрена уголовная ответственность (ст. 366-1 УКУ).

Суд может назначить наказание в виде:

штрафа в размере 2500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это составляет 42 500-51 000 грн);

общественных работ на срок от 150 до 240 часов;

лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

За декларирование заведомо ложных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов предусмотрена административная ответственность. На лицо может быть наложен штраф в размере 1000-2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это составляет 17 000-42 500 грн) (часть 4 ст. 172-6 КУоАП).

В случае декларирования заведомо ложных сведений до 100 прожиточных минимумов к лицу могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

В НАПК напомнили, что до конца кампании декларирования осталось 3 дня.

Справка Finance.ua:

В Минюсте напомнили, что срок подачи ежегодных деклараций завершается 31 мая. Минюст рекомендует не откладывать подачу электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, до последнего дня.

Владимир Зеленский заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власть обсуждает тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекту, который зарегистрирован в парламенте.

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