Ответственность за недостоверную декларацию: напоминание от НАПК

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За декларирование недостоверных сведений предусмотрена уголовная, административная и дисциплинарная ответственность.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Если сумма поданных заведомо недостоверных сведений в декларации превышает 250 прожиточных минимумов (сейчас это 506 750 грн) – предусмотрена уголовная ответственность (ст. 366-1 УКУ).
Суд может назначить наказание в виде:
За декларирование заведомо ложных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов предусмотрена административная ответственность. На лицо может быть наложен штраф в размере 1000-2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это составляет 17 000-42 500 грн) (часть 4 ст. 172-6 КУоАП).
В случае декларирования заведомо ложных сведений до 100 прожиточных минимумов к лицу могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
В НАПК напомнили, что до конца кампании декларирования осталось 3 дня.
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