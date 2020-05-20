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Ответственность за недостоверную декларацию: напоминание от НАПК

Ответственность за недостоверную декларацию: напоминание от НАПК

За декларирование недостоверных сведений предусмотрена уголовная, административная и дисциплинарная ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Если сумма поданных заведомо недостоверных сведений в декларации превышает 250 прожиточных минимумов (сейчас это 506 750 грн) – предусмотрена уголовная ответственность (ст. 366-1 УКУ).

Суд может назначить наказание в виде:

  • штрафа в размере 2500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это составляет 42 500-51 000 грн);
  • общественных работ на срок от 150 до 240 часов;
  • лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

За декларирование заведомо ложных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов предусмотрена административная ответственность. На лицо может быть наложен штраф в размере 1000-2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это составляет 17 000-42 500 грн) (часть 4 ст. 172-6 КУоАП).

В случае декларирования заведомо ложных сведений до 100 прожиточных минимумов к лицу могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

В НАПК напомнили, что до конца кампании декларирования осталось 3 дня.

Справка Finance.ua:

  • В Минюсте напомнили, что срок подачи ежегодных деклараций завершается 31 мая. Минюст рекомендует не откладывать подачу электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, до последнего дня.
  • Владимир Зеленский заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власть обсуждает тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекту, который зарегистрирован в парламенте.

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По материалам Finance.UA
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