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Эксперты назвали самые привлекательные страны Европы для прямых иностранных инвестиций

Эксперты назвали самые привлекательные страны Европы для прямых иностранных инвестиций

Франция в 2019 году оказалась самой привлекательной страной Европы для прямых иностранных инвестиций.

Такие данные обнародовала международная консалтинговая компания EY в рамках проекта «Европейский инвестиционный мониторинг».

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По данным исследования, доля Франции в привлечении прямых иностранных инвестиций в Европе в 2019 году составляла 18,8% (рост на 17%). Второе место по реализации международных инвестиционных программ заняла Великобритания – 17,4% (прирост 5%).

В десятку наиболее инвестиционно привлекательных стран Европы также вошли Германия (15,1%), Испания (7,6%), Бельгия (4,2%), Нидерланды (4%), Польша (3,1%), Ирландия (3%), РФ (3%) и Турция (2,7%).

При этом наибольшие сокращения прямых иностранных инвестиций, по сравнению с предыдущими годами, зафиксированы в Турции (-33%), Польше (-26%), а также в РФ (-9%).

По материалам УКРИНФОРМ
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