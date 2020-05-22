Инвестиции в экономику Украины сократились на треть

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В I квартале 2020 года инвестиции в экономику Украины сократились на 29%, в сельском хозяйстве – на 35,3%.
Об этом сообщил заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Александр Захарчук, комментируя недавно обнародованные данные Государственной службы статистики Украины по привлечению инвестиций в I квартале 2020 года.
“В январе-марте 2020 года общие капитальные инвестиции в национальную экономику государства составили всего 76,9 млрд грн., что на 29,0% меньше показателя в 108,3 млрд грн за соответствующий период прошлого года. При этом объемы вложений в сельском хозяйстве, охоте и предоставлении связанных с ними услуг уменьшились более чем на треть: с 10,9 млрд грн в I квартале 2019 года до 7,0 млрд грн в январе-марте этого года”, – отметил Захарчук.
По его словам, уменьшение инвестиций в аграрный сектор экономики на 35,3%, которое произошло за три месяца 2020 года, – это один из крупнейших спадов капиталовложений за последние 5 лет.
“Отток инвестиций в рыбном хозяйстве был не столь ощутим. Он составил всего 3,2% – с 6,2 млн грн в прошлом году до 6,0 млн грн в январе-марте 2020 года”, – отметил эксперт.
Наибольшее снижение объемов инвестиций в агропромышленной сфере зафиксировано в сфере лесного хозяйства и лесозаготовки. По сравнению с I кварталом 2019 года капиталовложения уменьшились на 67,1% – до 33,5 млн грн.
“Критический спад инвестирования задел и другие отрасли национальной экономики. Капитальные вложения в искусство, спорт, развлечения и отдых уменьшились на 79,8%, научные исследования и разработки – на 72,6%, сфера временного размещения и организации питания – на 66,7%, а транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – на 55,4%”, – отметил Захарчук.
Нисходящий тренд показали и другие основные бюджетно-формирующие отрасли экономики. В частности, инвестиции в промышленности уменьшились на 30,7%, в строительстве – на 11,2%, в финансовой и страховой деятельности – на 5,4%.
“Такую динамику можно было бы связать с карантинными ограничениями, которые ввело правительство из-за пандемии коронавируса COVID-19”, – отметил специалист.
Однако, констатировал эксперт, спад инвестиционного обеспечения произошел еще раньше – в 2019 году. Он является следствием непоследовательной и несовершенной инвестиционной политики государства в аграрной сфере, в которой преобладают принципы остаточного выделения бюджетных средств на инвестиционные мероприятия в сельском хозяйстве.
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