ПриватБанк обнаружил подделку документов по делу о 250 млн долларов Суркисов

Государственный “ПриватБанк” обратился с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьи Суркисов. Также банк направит соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“ПриватБанк обратился с заявлением в Государственную исполнительную службу относительно возврата исполнительных документов по заявлениям шести компаний, связанных с братьями Суркисами, из-за имеющихся обстоятельств подделки документов, по которым были открыты такие производства”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP были подписаны якобы руководством компаний, однако при сопоставлении с другими документами подписей директоров возникли подозрения относительно подлинности таких подписей.

ПриватБанк обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, по результатам которой установлено, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом.

Напомним, что, согласно постановлению Печерского районного суда г. Киева, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, более 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были прекращены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

Уже 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно об отмене решения НБУ относительно определения членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).