0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 273 0

«Леруа Мерлен Украина» открывает первый гипермаркет в ТРЦ «Retroville»

«Леруа Мерлен Украина» открывает первый гипермаркет в ТРЦ «Retroville»

29 мая состоится открытие первого гипермаркета Леруа Мерлен Украина внутри киевского ТРЦ «Retroville».

Магазин в ТРЦ «Retroville» станет шестым объектом компании в Украине и 465-м в мире.

Ассортимент составит 25 000 наименований в 14 торговых отделах. Расширенный список из 50 000 товаров доступен на сайте ритейлера.

«Более 30 лет мы работаем в DIY-сегменте, 10 лет конкурируем на рынке товаров для дома, кухни и сада, 3 года назад начали бороться с сумасшедшей ценовой политикой конкурентов. Сегодня мы адаптируем бизнес к современным реалиям и смещаем акценты работы на digital-развитие, омниканальную систему продаж и удобную доставку. Мы ориентированы на то, чтобы каждый наш клиент смог купить товар в один клик и забрать его возле дома или с помощью наших партнеров «Новая Почта» и «Розетка» (даже если заказчик находится в городе, где нет физического магазина «Леруа Мерлен»). Мы становимся еще более цифровыми, еще более доступными для клиентов», – утверждает Седрик Броссе, генеральный директор «Леруа Мерлен Украина».

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.