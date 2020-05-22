«Леруа Мерлен Украина» открывает первый гипермаркет в ТРЦ «Retroville»

29 мая состоится открытие первого гипермаркета Леруа Мерлен Украина внутри киевского ТРЦ «Retroville».

Магазин в ТРЦ «Retroville» станет шестым объектом компании в Украине и 465-м в мире.

Ассортимент составит 25 000 наименований в 14 торговых отделах. Расширенный список из 50 000 товаров доступен на сайте ритейлера.

«Более 30 лет мы работаем в DIY-сегменте, 10 лет конкурируем на рынке товаров для дома, кухни и сада, 3 года назад начали бороться с сумасшедшей ценовой политикой конкурентов. Сегодня мы адаптируем бизнес к современным реалиям и смещаем акценты работы на digital-развитие, омниканальную систему продаж и удобную доставку. Мы ориентированы на то, чтобы каждый наш клиент смог купить товар в один клик и забрать его возле дома или с помощью наших партнеров «Новая Почта» и «Розетка» (даже если заказчик находится в городе, где нет физического магазина «Леруа Мерлен»). Мы становимся еще более цифровыми, еще более доступными для клиентов», – утверждает Седрик Броссе, генеральный директор «Леруа Мерлен Украина».