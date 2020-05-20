Xiaomi выпустила пауэрбанк с быстрой зарядкой на солнечных батареях (фото)

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Портативный аккумулятор — популярный аксессуар для зарядки гаджетов на ходу, но время от времени и ему требуется розетка для «дозаправки». Компания Xiaomi представила альтернативное решение — новый пауэрбанк YEUX способен пополнять ёмкость собственной АКБ как от бытовой электросети, так и от комплектных солнечных панелей.
Новинка поставляется вместе со специальным складным чехлом, в который встроены солнечные элементы, и, по заявлению производителя, способна «прокачать» встроенную АКБ на 6400 мАч даже в пасмурную погоду. На корпусе устройства разместились два порта USB Type-A и один USB Type-С (максимальная выходная мощность 15 Вт), а также панель индикации, которая отображает интенсивность солнечного света.
Фото: gizmochina.com
Рабочая поверхность аксессуара защищена покрытием из оксфордской ткани с высокой светопроницаемостью и износостойкостью. В состав защитного материала также входит полиуретан, который обеспечивает конструкции защиту от попадания воды. Устройство можно подзаряжать и от обычной розетки при помощи разъёма micro-USB (10 Вт).
Стоимость комбинированного пауэрбанка на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin составляет $49.
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