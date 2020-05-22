Страны, которые возобновят авиасообщение в ближайшее время (инфографика)

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Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.
Об этом сообщает Украэрорух.
Страны, которые во время пандемии коронавируса не вводили запрет на международное авиасообщение: Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (но аэропорт в Праге не работает).
Ослабление ограничений на путешествия ожидается с 22 июня.
Италия определила исчерпывающий перечень аэропортов, которые имеют право обслуживать рейсы в условиях карантина, в частности в Болонье, Милане, Риме и Турине.
В Канаде международные авиарейсы выполняются только в 4 аэропорта страны (Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто).
Возобновление международных рейсов с Китаем зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране назначения. Финляндия в настоящее время позволяет выполнять ограниченное количество авиарейсов.
В Словениии открыты для международного сообщения три аэропорта: в г. Любляна, г. Марибор и г. Порторож.
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