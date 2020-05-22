Страны, которые возобновят авиасообщение в ближайшее время (инфографика)

Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.

Об этом сообщает Украэрорух.

Страны, которые во время пандемии коронавируса не вводили запрет на международное авиасообщение: Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (но аэропорт в Праге не работает).

Ослабление ограничений на путешествия ожидается с 22 июня.

Италия определила исчерпывающий перечень аэропортов, которые имеют право обслуживать рейсы в условиях карантина, в частности в Болонье, Милане, Риме и Турине.

В Канаде международные авиарейсы выполняются только в 4 аэропорта страны (Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто).

Возобновление международных рейсов с Китаем зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране назначения. Финляндия в настоящее время позволяет выполнять ограниченное количество авиарейсов.

В Словениии открыты для международного сообщения три аэропорта: в г. Любляна, г. Марибор и г. Порторож.