Ирина Кальницкая, Виктория Бубличенко: если бизнес неприбыльный. Работать дальше или прекратить работу?

Введенные карантинные ограничения существенно отразились на нормальном функционировании многих сфер украинского бизнеса, а значит – и на его доходности.

Особенно актуально это для тех предприятий, которых коснулись прямые законодательные запреты на работу. Поэтому уже сейчас у многих представителей бизнеса встает вопрос: или работать дальше, или же вообще прекратить работу компании из-за неприбыльности?

Корпоративная реструктуризация может стать одним из вариантов выхода из ситуации. Кроме того, корпоративная реструктуризация может быть интересна тому бизнесу, у которого одна компания в группе является прибыльной, а другая — убыточной или возникла необходимость объединить активы компаний.

Здесь стоит обратить внимание, что любая корпоративная реструктуризация имеет свои налоговые последствия, которые довольно часто становятся основным препятствием для ее проведения. Попробуем разобраться в основных налоговых аспектах таких реструктуризаций, как присоединение одной компании к другой и ликвидация компании.

Присоединение одной компании к другой

Преимущества:

- отсутствие налоговых последствий по налогу на прибыль;

- применение правил бухгалтерских стандартов к учету операций;

- возможность учета правопреемником убытков прошлых периодов присоединяемой компании;

- передача правопреемнику отрицательного значения по налогу на добавленную стоимость;

- налог на добавленную стоимость при передаче правопреемнику товаров, услуг, необоротных активов, которые были приобретены/изготовлены с налогом на добавленную стоимость не начисляется;

- аннулирование свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость с учетом присоединения не обязывает начислить налоговые обязательства по такому налогу.

Риски:

- проблема с бюджетным возмещением налога на добавленную стоимость.

Общие подходы. Прежде всего стоит отметить, что компания обязана сообщать налоговым органам по месту своего учета о реорганизации в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (кроме случаев, когда обязанность осуществлять такое уведомление возложена законом на орган государственной регистрации).

Если у компании, реорганизуемой путем присоединения, имеется налоговый долг, то она обязательно должна согласовать с налоговым органом по основному месту учета план реорганизации.

Важно также обратить внимание, что при наличии у такой компании переплаты по определенному налогу и налогового долга одновременно, последний может быть погашен из суммы переплаты, как и неоплаченные налоговые обязательства компании, которая присоединяется. Если после такого погашения у компании еще остается некоторая сумма переплаты, она перечисляется компании-правопреемнику.

Также правопреемнику следует помнить, что он приобретает все права и обязанности по погашению денежных обязательств или налогового долга всех объединившихся налогоплательщиков. Не менее важным нюансом является и то, что реорганизация налогоплательщика не изменяет сроков погашения денежных обязательств или налогового долга налогоплательщиками, образовавшихся в результате объединения.

Компания, которая реорганизуется путем присоединения, фактически подлежит ликвидации. Это означает, что такую компанию ждет налоговая проверка со всеми ее последствиями. Об этом более подробно далее.

Налог на прибыль и убытки прошлых периодов. Само по себе присоединение одной компании к другой не приводит к начислению налоговых обязательств по налогу на прибыль и не предусматривает налоговых разниц для корректировки финансового результата до налогообложения для вовлеченных сторон. Такая операция должна отражаться в их учете в соответствии с правилами бухгалтерских стандартов.

Одновременно, налоговики подчеркивают, что предприятие, которое ликвидируется в процессе реорганизации путем присоединения, должно составить налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий за отчетный период, на который приходится дата его присоединения. Такое предприятие должно самостоятельно осуществить расчеты с бюджетом, о чем мы уже сказали выше.

В контексте присоединения одной компании к другой встает также вопрос, который в прошлом не позволял бизнесу воспользоваться всеми преимуществами такой процедуры: есть ли возможность учета убытков присоединяемой компании ее правопреемником?

Налоговики долгое время были против их учета правопреемником, ссылаясь на то, что Налоговым кодексом не предусмотрено положений, которые бы позволяли такой учет.

Однако, некоторые налогоплательщики не согласились с таким подходом и подтвердили возможность учета через суд, отменив индивидуальные налоговые консультации с указанными выводами налоговых органов.

В частности, показательным является решение Житомирского окружного административного суда от 22 февраля 2018 года, которым налоговая консультация от 23 октября 2017 года № 2339/6/99-99-15-02-02-15/ИПК с вышеуказанной позицией налоговых органов была отменена. Среди прочего суд отметил, что к налогоплательщику-правопреемнику переходят все права и обязанности с учетом обязательств реорганизованного предприятия по уплате налогов и возможностью учесть отрицательное значение объекта налогообложения реорганизованного предприятия на основании п. 98.9 ст. 98, чп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Налогового кодекса.

После отмены этой налоговой консультации Государственная фискальная служба выдала новую, которая подтвердила возможность учета правопреемником убытков присоединяемой компании. В дальнейшем налоговые органы подтверждали эту позицию и в других индивидуальных налоговых консультациях.

Вместе с тем следует отметить, что положительная для налогоплательщиков судебная практика по вопросу учета убытков правопреемниками случалась и ранее.

Налог на добавленную стоимость, налоговый кредит, бюджетное возмещение. В Налоговом кодексе указано, что операции по реорганизации (слиянию, присоединению, разделению, выделению и преобразованию) юридических лиц не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость (далее – «НДС»).

Соответственно, компания, которая присоединяется, не начисляет налоговые обязательства по товарам, услугам, необоротным активам, которые были приобретены/изготовленные ею по НДС, не были использованы ею в налогооблагаемых операциях в рамках хозяйственной деятельности и в ходе реорганизации передаются правопреемнику. Как не влечет за собой и уменьшение такой компанией налогового кредита в отношении операций по их приобретению.

Не начисляются присоединяемой компанией и налоговые обязательства по НДС на неиспользованные ею в хозяйственной деятельности остатки товаров в контексте аннулирования свидетельства плательщика НДС такой компании в процессе присоединения.

Мало того, присоединяемая компания передает правопреемнику имеющееся у нее отрицательное значение по налогу на добавленную стоимость. Однако важно акцентировать внимание на том, что такой перенос осуществляется в том случае, если сумма отрицательного значения подлежит включению в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода реорганизуемого плательщика, подтверждена документальной проверкой контролирующего органа.

Проблемным вопросом в разрезе НДС может стать получение правопреемником бюджетного возмещения отрицательного значения вместо присоединенной компании. Так, налоговые органы не отрицают того, что если лицо имеет право на получение бюджетного возмещения, такое возмещение предоставляется в течение сроков, определенных разделом V Налогового кодекса, независимо от того, будет ли она оставаться зарегистрированной как плательщик НДС на дату получения бюджетного возмещения, или нет.

Однако налоговые органы также высказывали позицию, что право на получение возмещения сумм НДС из Государственного бюджета Украины имеет исключительно лицо, которое задекларировало такую сумму и подало в налоговый орган соответствующее заявление о возврате суммы бюджетного возмещения; при этом нормами НКУ не предусмотрено возможности возмещения сумм налога из Государственного бюджета Украины другим лицам, у которых в соответствии с действующим законодательством право на возмещение сумм налога из бюджета отсутствует.

Ликвидация компании

Риски:

- возможна длительная ликвидация в связи с обжалованием результатов ликвидационной налоговой проверки;

- в случае наличия незавершенных налоговых споров предприятие не будет ликвидировано.

Так же как и о реорганизации путем присоединения, компания обязана сообщать налоговым органам по месту своего учета о ее ликвидации в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (кроме случаев, когда обязанность осуществлять такое уведомление возложена законом на орган государственной регистрации).

Самым важным при ликвидации компании является внеплановая налоговая проверка, без проведения которой компанию не ликвидируют.

Парадоксально, но налоговые органы не торопятся проводить ее и иногда такую проверку приходится ждать месяцами (срок принятия уполномоченным лицом контролирующего органа решения о назначении документальной внеплановой проверки при реорганизации или прекращении юридического лица НКУ не определен).

В общем, ликвидационная внеплановая налоговая проверка проводится в том же порядке, как и все остальные внеплановые проверки – в соответствии со ст. 78 Налогового кодекса. Это означает, что по результатам проверки компания скорее всего получит налоговые уведомления-решения о доначислении налогов и штрафных санкций.

Сложность ликвидационной проверки заключается в том, что пока компания полностью не рассчитается с бюджетом, ликвидация не может быть завершена. Это означает, что компания может или уплатить налоги и штрафы, доначисленные в налоговых уведомлениях-решениях, чем ускорит ликвидационную процедуру, или же обжаловать их в суде.

Здесь стоит отметить, что все судебные споры с налоговой должны быть завершены, даже те, которые находятся в Верховном Суде. Ведь налоговая не сможет принять ликвидационный баланс до урегулирования всех споров.

Учитывая указанные выше риски, мы рекомендуем подготовиться к прохождению такой проверки. В частности, рекомендуем провести собственный налоговый аудит документации относительно своих хозяйственных операций за проверяемый период, особенно – первичных документов. Во время такого аудита есть возможность самостоятельно выявить определенные нарушения и заблаговременно их исправить.

Также компании целесообразно до проведения ликвидационной проверки позаботиться о закрытии своих филиалов, большинства банковских счетов, увольнении работников, аннулировании разрешительных документов, например, лицензий. Фактически, компания должна свести к минимуму свою деятельность до проведения проверки.

Выводы

Реорганизация компании путем присоединения не влечет за собой чрезмерной налоговой нагрузки для присоединяемой компании. Таким образом, присоединение возможно рассматривать как весьма выгодный с точки зрения налогообложения путь прекращения деятельности компании, которая оказалась в кризисных условиях и не имеет возможности продолжать работу.

Не менее выгодным этот путь является и для правопреемника, ведь по результатам присоединения он может получить ряд «налоговых бонусов».

В свою очередь, налоговые аспекты ликвидации компании сводятся, главным образом, к прохождению ликвидационной налоговой проверки. Успех ее проведения, то есть минимум выявленных нарушений и доначислений налоговых обязательств по ее результатам, в большой степени зависит от того, насколько тщательно компания подготовится к ее проведению.

Ирина Кальницкая, партнер GOLAW, адвокат

Виктория Бубличенко, юрист GOLAW