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Киев может вернуться к жесткому карантину: Кличко назвал условия

Киев может вернуться к жесткому карантину: Кличко назвал условия

Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, городские власти могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное – чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантинным ограничениям», – отметил Виталий Кличко.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать введенные послабления.

Это может произойти, если:

  • общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тысяч населения;
  • загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75 процентов.

«Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же – разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предупредить стремительное распространение вируса, – подчеркнул мэр. – Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возврата к карантину! Давайте соблюдать правила безопасности – не пренебрегать масками, социальной дистанцией, внимательно относиться к своему здоровью! Это – несложно и очень необходимо».

Справка Finance.ua:

  • 20 мая Кабинет министров одобрил решение, которым ввел адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.
  • С 25 мая в Киеве начали работать все рынки и ярмарки, сняты ограничения на доступ к спортивным, детским площадкам в парках, скверах и на придомовых территориях.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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