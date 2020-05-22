Киев может вернуться к жесткому карантину: Кличко назвал условия

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, городские власти могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.
«Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное – чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантинным ограничениям», – отметил Виталий Кличко.
По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать введенные послабления.
Это может произойти, если:
«Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же – разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предупредить стремительное распространение вируса, – подчеркнул мэр. – Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возврата к карантину! Давайте соблюдать правила безопасности – не пренебрегать масками, социальной дистанцией, внимательно относиться к своему здоровью! Это – несложно и очень необходимо».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рожкова: Нужно всем привыкнуть платить "белую" зарплату и платить государству налогиВчера, 14:33 - 3310 14
Стефанчук объяснил, зачем Зеленский предложил ввести двойное гражданствоВчера, 20:24 - 3337 10
В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилейОколо часа назад - 1067 6
В Раде озвучили детали масштабной пенсионной реформы в УкраинеВчера, 20:00 - 3119 5
Украинские банки начали стремительно наращивать портфель ОВГЗВчера, 12:13 - 1696 5
Как карантин изменил рынок недвижимости (инфографика)Вчера, 21:00 - 15214 2
Стефанчук объяснил, зачем Зеленский предложил ввести двойное гражданствоВчера, 20:24 - 3337 10
Рожкова: Нужно всем привыкнуть платить "белую" зарплату и платить государству налогиВчера, 14:33 - 3310 14
Что будет с выплатой субсидий, если обнаружат недостоверные данныеВчера, 14:02 - 3187
В Раде озвучили детали масштабной пенсионной реформы в УкраинеВчера, 20:00 - 3119 5
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаВчера, 12:10 - 295
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкогоПозавчера, 17:34 - 424 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 747
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1339
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1378