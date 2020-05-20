Госкосмос обещает начать запуск ракет через три-четыре года

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Украина сможет начать запускать космические ракеты методом воздушного старта до 2023-2024 гг.
Об этом заявил глава Госкосмоса Владимир Усов.
Он напомнил, что технологии воздушного старта позволяют использовать самолет вместо первой ступени ракеты, и для этого не нужен космодром.
По словам главы Госкосмоса, в Украине есть “много наработок” по наземному и воздушному стартам конкретно для легких и сверхлегких ракет. Для этого можно использовать самолеты Антонова и Ил-76.
“Проект воздушного старта – это национальный проект, который даст Украине независимый доступ в космос, и его можно реализовать за три-четыре года”, – считает Усов.
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