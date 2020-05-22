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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (23,769 млн и 42,100 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (59 и 24), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,96-26,97 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 83 активных заявок по доллару на сумму 65,869 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,0000 – 7 777
26,9500 – 27 000
26,9500 – 10 000
26,9400 – 888
26,9400 – 100 000
26,9300 – 30 000
26,9300 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9200 – 5 000
26,9200 – 5 000
26,9300 – 20 000
26,9300 – 20 000
26,9500 – 24 999
26,9500 – 20 000
26,9500 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9693 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9175 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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