Британская авиакомпания Easyjet сократит почти треть персонала

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Британская лоукост-авиакомпания Easyjet в четверг, 28 мая, объявила о планах сокращения почти трети своего персонала в связи с коронавирусным кризисом. Всего компания планирует сократить 4500 рабочих мест.
Об этом сообщает информагентство AFP.
Авиакомпания приостановила перелеты в конце марта из-за распространения пандемии коронавируса в мире. С 15 июня компания планирует возобновить небольшое количество рейсов.
Для авиарейсов выберут те направления, которые будут пользоваться спросом среди клиентов. Это прежде всего внутренние рейсы в Великобритании и Франции. Компания может расширить географию маршрутов в течение следующих недель в зависимости от спроса и ослабления мер в других странах.
В компании также заявили, что не будут осуществлять рейсы в Италию, если власти этой страны утвердят обязательные для авиаперевозчиков условия социального дистанцирования на бортах самолетов. “Для компании будет невозможно работать, продавая лишь треть мест в самолетах”, – заявил гендиректор Easyjet Йохан Лундгрен.
Ранее конкуренты британского лоукостера Easyjet, среди которых British Airways, Ryanair и Virgin Atlantic, объявили о масштабном сокращении рабочих мест.
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