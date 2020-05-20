Британская авиакомпания Easyjet сократит почти треть персонала

Британская лоукост-авиакомпания Easyjet в четверг, 28 мая, объявила о планах сокращения почти трети своего персонала в связи с коронавирусным кризисом. Всего компания планирует сократить 4500 рабочих мест.

Об этом сообщает информагентство AFP.

Авиакомпания приостановила перелеты в конце марта из-за распространения пандемии коронавируса в мире. С 15 июня компания планирует возобновить небольшое количество рейсов.

Для авиарейсов выберут те направления, которые будут пользоваться спросом среди клиентов. Это прежде всего внутренние рейсы в Великобритании и Франции. Компания может расширить географию маршрутов в течение следующих недель в зависимости от спроса и ослабления мер в других странах.

В компании также заявили, что не будут осуществлять рейсы в Италию, если власти этой страны утвердят обязательные для авиаперевозчиков условия социального дистанцирования на бортах самолетов. “Для компании будет невозможно работать, продавая лишь треть мест в самолетах”, – заявил гендиректор Easyjet Йохан Лундгрен.

Ранее конкуренты британского лоукостера Easyjet, среди которых British Airways, Ryanair и Virgin Atlantic, объявили о масштабном сокращении рабочих мест.