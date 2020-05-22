ПриватБанк продлил "кредитные каникулы" малому бизнесу

ПриватБанк продлил до конца июля 2020 года “кредитные каникулы” для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей, которые были введены с начала марта на период карантина.

Об этом Finance.ua сообщили в банке.

Такая отсрочка платежей действует для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продуктам “Кредитный лимит на счету” и “Кредитный лимит Предпринимательский”, по которым требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на 31.07.2020 года.

Для получения отсрочки по процентам и ежемесячным комиссиям клиентам необходимо дополнительно подать заявку.

“Кредитные каникулы” ПриватБанк ввел как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя с начала марта. Также до конца июля продлен неначисление штрафов и пени по всем ранее просроченным кредитам клиентов малого и среднего бизнеса.

Справка Finance.ua:

С 25 мая ПриватБанк существенно снизил ставки по всем новым и действующим кредитам бизнеса. По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 57% украинских юридических лиц и 76% частных предпринимателей.

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