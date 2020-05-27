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Украина с 1 июня вводит сезонные ограничения для грузовиков

Украина с 1 июня вводит сезонные ограничения для грузовиков

С 1 июня 2020 года будет ограничено движение транспортных средств весом более 24 тонн по дорогам государственного значения в дневное время суток и при температуре выше +28 °С.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора).

“Соблюдение водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков будет контролироваться территориальными подразделениями Укртрансбезопасности и соответствующими областными подразделениями Национальной полиции Украины”, – говорится в сообщении.

Какие ограничения вводятся:

  • с 01 июня 2020 года в дневное время суток ограничивается движение по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничения не применяются к:

  • транспортных средствам, перевозящим опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных и птицу, а также осуществляющим перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Причины ограничений. Государственное агентство автомобильных дорог Украины применяет ограничения с целью уменьшения разрушений асфальтобетонного покрытия дорог при температурных показателях воздуха выше 28 °С.

К сведению водителей:

  • на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты;
  • для временной стоянки транспортных средств используются 982 площадки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса;
  • о применении указанных ограничений и мест размещения временных площадок проинформированы заинтересованные центральные органы исполнительной власти и ассоциации автомобильных перевозчиков.

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По материалам Finance.UA
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