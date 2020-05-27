Украина с 1 июня вводит сезонные ограничения для грузовиков

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С 1 июня 2020 года будет ограничено движение транспортных средств весом более 24 тонн по дорогам государственного значения в дневное время суток и при температуре выше +28 °С.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора).
“Соблюдение водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков будет контролироваться территориальными подразделениями Укртрансбезопасности и соответствующими областными подразделениями Национальной полиции Украины”, – говорится в сообщении.
Какие ограничения вводятся:
Ограничения не применяются к:
Причины ограничений. Государственное агентство автомобильных дорог Украины применяет ограничения с целью уменьшения разрушений асфальтобетонного покрытия дорог при температурных показателях воздуха выше 28 °С.
К сведению водителей:
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