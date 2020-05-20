Mercedes вывел на европейский рынок электрический минивэн (фото)

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Компания Mercedes-Benz объявила о старте продаж в Европе электрического минивэна на базе концепта EQV.
Эта модель была представлена в 2019 году. В этой версии стоит “батарейка” на 90 кВт/час. Этого будет достаточно для того, чтобы проехать без остановок на станциях зарядки до 420 км.
Электромотор продуцирует те же 204 л. с. и 362 Нм крутящего момента, которые были заявлены для предсерийного образца. Аккумулятор можно зарядить от 10 до 80 процентов за 45 минут, с помощью станции быстрой зарядки – стандартно EQV оснащен максимальной зарядкой 110 кВт.
Фото: mercedes-club
Электрический привод фургона может обеспечить максимальную скорость до 160 км/ч, в зависимости от конфигурации.
Фото: mercedes-club
Стоит отметить, что в целом серийный минивэн, который позиционируют как “первый полностью электрический премиум MPV”, сохранил множество деталей дизайна и комплектующих от прототипа EQV. Так, авто визуально практически не изменилось, а внутри сохранило информационно-развлекательную платформу MBUX с одним экраном в стиле планшета вместо двух 12,3-дюймовых экранов.
Фото: mercedes-club
Пассажирский минивэн в стандартном исполнении оснащен шестью креслами, а за доплату можно заказать семи- или восьмиместный салон.
Стоимость этой модели составляет 71 тысячу евро.
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