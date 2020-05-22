Минсоцполитики пересмотрит категории льготников

Минсоцполитики готово пересмотреть ряд программ и добавить новые направления, но прежде консультируется с ведущими социологами о наиболее эффективных мерах преодоления бедности в Украине.

Об этом рассказала Министр социальной политики Марина Лазебная в интервью “Левому берегу”.

“Прежде всего надо определить, кто больше попадает в зону риска и бедности. Накануне я общалась на эту тему с директором Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи НАН Украины Эллой Либановой, в том числе по ее прогнозу по бедности. Она сказала, что самый низкий показатель бедности в Украине был в 2008 году, тогда это было 19,9%, и если бы не коронавирусный кризис, то мы имели бы неплохие шансы достичь этого показателя в ближайшие три года. На начало года, без пандемии, институт прогнозировал около 30%. Уже сейчас они уточнили и по прогнозу получается, что критерий бедности в Украине – прогнозируется 45%”, – пояснила Лазебная.

Она заверила, что власть сделает все, чтобы этот показатель остался лишь прогнозным.

“Возможно, сегодня пришло время пересмотреть систему социального обеспечения. Возможно, какие-то льготы, пособия уже не эффективны. Нам нужно наладить системную основу финансирования тех социальных мероприятий, которые являются эффективными и которые помогают человеку выйти из бедности”, – объясняет Лазебная.

Правда, министр не может спрогнозировать, сколько времени понадобится на обновление программ помощи, поскольку ситуация зависит от многих факторов.

“Сегодня работает система государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Мы ее максимально расширили. Но, возможно, нужно будет делать дополнительные адресные программы социальной поддержки для отдельных категорий из групп риска. Например, там, где безработные родители, на иждивении у них два-три малолетних ребенка”, – уточняет Лазебная.

Однако она отмечает, что важны не только социальная защита, но и поддержка системы занятости – как быстро найти работу для безработного отца или матери.

“Это будет вопрос №1. Поэтому нужно разогревать экономику и стимулировать создание рабочих мест”, – считает министр.

Справка Finance.ua:

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