Классического рейдерства сейчас значительно меньше, чем два-три года назад - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська отмечает, что сейчас классического рейдерства в Украине значительно меньше по сравнению с 2017-2018 годами или началом 2019-го.

Об этом он заявил в интервью изданию mind.ua.

«Статистика ненадежная, так как обстоятельства, при которых функционирует система обжалования регистрационных решений, существенно изменилась. Если отслеживать то, что происходит внутри системы регистрации, то классического рейдерства сейчас значительно меньше по сравнению с 2017-2018 годами или началом 2019 года. Конечно, медийный шум по так называемым рейдерским атакам есть, и нередко это корпоративные конфликты или конфликты членов ОСМД. А чтобы кто-то посторонний напал на бизнес и отобрал корпоративные права у владельцев – такого сейчас почти нет. В большинстве случаев – это оргконфликты, которые будут существовать всегда», – рассказал министр.

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По его словам, ранее комиссия, которая рассматривает соответствующие жалобы, имела репутацию сверхкорумпованной структуры, а «сейчас комиссия взяток не берет – и все больше людей хотят подать туда жалобу».

«Поэтому может показаться, что активность рейдеров возросла, поскольку возросло количество жалоб. К тому же мы перестали отказывать в принятии жалоб по формальным недостаткам – вроде ненадлежащим образом заверенных копий», – отметил Малюська.