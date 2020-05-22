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ГМС возобновила оформление загранпаспортов в Киеве и области

ГМС возобновила оформление загранпаспортов в Киеве и области

С 25 мая 2020 года, в связи с ослаблением в стране карантинных мероприятий, ЦТУ ГМС в г. Киеве и Киевской области возвращается к полноценному режиму обслуживания граждан по всем направлениям деятельности Миграционной службы.

Об этом сообщает ГМС.

Согласно решению Правительства, с 25 мая Миграционная служба Киевской области ослабляет ограничения, установленные в связи с введением в Украине карантина.

  • все территориальные подразделения Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области работают по обычному графику работы
  • снято ограничение относительно порядка предоставления административных услуг – граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства могут получить все услуги, предоставляемые ГМС;
  • восстанавливается работа сервиса Электронная очередь, что поможет спланировать посещение подразделения Миграционной службы, осуществив онлайн запись на прием для оформления документов.
По материалам Finance.UA
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