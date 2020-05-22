ГМС возобновила оформление загранпаспортов в Киеве и области

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 25 мая 2020 года, в связи с ослаблением в стране карантинных мероприятий, ЦТУ ГМС в г. Киеве и Киевской области возвращается к полноценному режиму обслуживания граждан по всем направлениям деятельности Миграционной службы.
Об этом сообщает ГМС.
Согласно решению Правительства, с 25 мая Миграционная служба Киевской области ослабляет ограничения, установленные в связи с введением в Украине карантина.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м: кто должен показать доходы7 ч. назад - 4706 35
Украинские банки начали стремительно наращивать портфель ОВГЗ6 ч. назад - 784 5
Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компаниюВчера, 18:20 - 2220 5
Рожкова: Нужно всем привыкнуть платить "белую" зарплату и платить государству налоги3 ч. назад - 969 2
Госфинмониторинг обнаружил незаконные налоговые транзакции на 30 млрд грн6 ч. назад - 921 2
"Рано радоваться": экс-министр финансов жестко высказался о кредите МВФ для УкраиныВчера, 20:00 - 5751
Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м: кто должен показать доходы7 ч. назад - 4706 35
В Минобороны говорят, что нашли механизм решения проблем с недостроями "Укрбуда"7 ч. назад - 3649 1
Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компаниюВчера, 18:20 - 2220 5
Из-за карантина украинцы пересмотрели свои платежные привычки (исследование)10 ч. назад - 1725
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна6 ч. назад - 133
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкогоВчера, 17:34 - 306 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 693
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1232
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1311