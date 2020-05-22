Украина установила пятилетний антирекорд по бюджетным расходам

В І квартале этого года расходы общего фонда госбюджета оказались меньше запланированных на 28,3 млрд грн (11%), а недопоступления главной сметы страны составили 45 млрд грн (14%).

Это невыполнение плана расходов стало худшим с 2015 года как в абсолютном, так и в относительном значении, сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Как говорят в ведомстве, главные распорядители средств уже в январе инициировали перераспределения и передачу бюджетных назначений, что является следствием ненадлежащего планирования. Кроме того, Кабмин и главные распорядители в который раз не обеспечили своевременную разработку и утверждение документов, в частности, паспортов бюджетных программ, необходимых для начала проведения расходов.

“Уже в І квартале стали очевидными просчеты при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год, на которые обращала внимание Счетная палата. Тогда нас не услышали. Как следствие, в январе-марте не осуществлялись некоторые расходы на образование, здравоохранение, строительство спортивных объектов в целом на 1,1 млрд грн”, – заявил Пацкан.

Источником проведения этих расходов, отметил он, должна была быть плата за лицензии на деятельность в сфере азартных игр. Однако законопроект, который регулирует такие поступления в госбюджет, до сих пор не принят. Таким образом, своевременное и полное осуществление расходов ограничивалось недопоступлениями в государственный бюджет.