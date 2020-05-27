Беспроводные наушники Skullcandy получили встроенную функцию отслеживания (фото)

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Многие беспроводные наушники уже позволяют вам «находить» их или воспроизводя звук (если они включены и находятся вблизи), или отражая место, где они в последний раз были подключены к телефону. Но что если найти наушники можно было бы даже когда они выключены? Это захотел сделать Skullycandy.
Компания анонсировала несколько моделей беспроводных наушников с интеграцией технологии Tile, которая позволяет пользователям точно определять их местоположение. Отметим, технология Tile внедрена в беспроводные наушники впервые. Вот как она работает: если наушники находятся где-то рядом, приложение Tile сообщит об этом. В противном случае пользователи увидят последнее известное местоположение, а если вы активируете режим Lost Mode, трекеры Tile сообщат о местонахождении ваших Skullcandy, когда вы приблизитесь к ним.
Фото: itsider
Компания Skullcandy утверждает, что отследить вкладыши можно будет даже когда они находятся в чехле для зарядки или в разных местах.
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Новые наушники Skullcandy различаются по стилю: в Push Ultras, например, есть ушные крючки для того, чтобы наушники не выпадали из ушей. У новинок также есть встроенные идентичные физические элементы управления, а Indy Fuel и Indy Evo созданы для сенсорного управления.
Фото: itsider
По словам Skullcandy, любой наушник может использоваться отдельно в монофоническом режиме. Это работает со всеми новинками.
Купить наушники уже можно на сайте.
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