Беспроводные наушники Skullcandy получили встроенную функцию отслеживания (фото)

Многие беспроводные наушники уже позволяют вам «находить» их или воспроизводя звук (если они включены и находятся вблизи), или отражая место, где они в последний раз были подключены к телефону. Но что если найти наушники можно было бы даже когда они выключены? Это захотел сделать Skullycandy.

Компания анонсировала несколько моделей беспроводных наушников с интеграцией технологии Tile, которая позволяет пользователям точно определять их местоположение. Отметим, технология Tile внедрена в беспроводные наушники впервые. Вот как она работает: если наушники находятся где-то рядом, приложение Tile сообщит об этом. В противном случае пользователи увидят последнее известное местоположение, а если вы активируете режим Lost Mode, трекеры Tile сообщат о местонахождении ваших Skullcandy, когда вы приблизитесь к ним.



Фото: itsider

Компания Skullcandy утверждает, что отследить вкладыши можно будет даже когда они находятся в чехле для зарядки или в разных местах.

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Новые наушники Skullcandy различаются по стилю: в Push Ultras, например, есть ушные крючки для того, чтобы наушники не выпадали из ушей. У новинок также есть встроенные идентичные физические элементы управления, а Indy Fuel и Indy Evo созданы для сенсорного управления.



Фото: itsider

По словам Skullcandy, любой наушник может использоваться отдельно в монофоническом режиме. Это работает со всеми новинками.

Купить наушники уже можно на сайте.