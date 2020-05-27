Пандемия создает почву для следующего финансового кризиса - ЕЦБ

Пандемия коронавируса в Европе усилила финансовую уязвимость, породив угрозу новых кризисов в будущем на фоне роста уровня долга и проблем банков.

Об этом сообщил Европейский центральный банк, пишет Reuters.

Экономика еврозоны, как ожидается, сократится примерно на 10% в этом году, и правительства приняли ряд мер, чтобы ограничить ущерб, но есть более долгосрочные последствия, и некоторые страны могут испытывать трудности с выплатой долгов, что увеличивает риск их выхода из еврозоны, добавил ЕЦБ.

Компании с высоким уровнем долга также могут не справиться, в то время как сверхнизкая рентабельность банков и рост риска коррекции рынка недвижимости вносят свой вклад в спектр потенциальных проблем, говорится в отчете ЕЦБ о финансовой стабильности.

“Несмотря на то, что темпы распространения инфекции падают во многих странах, влияние на экономику и рынки увеличило уязвимость для финансовой стабильности еврозоны”, – говорится в сообщении ЕЦБ.

Совокупный государственный долг стран еврозоны в этом году может превысить 100% ВВП, что значительно выше уровня долгового кризиса, и может приблизиться к 160% в Италии, которая уже сталкивается с ростом ставок рынка на то, что стране придется покинуть еврозону.

“Если меры, принятые на национальном или европейском уровне, будут признаны недостаточными для сохранения приемлемости долга, рыночная оценка риска деноминации может еще больше возрасти”, – добавил ЕЦБ.