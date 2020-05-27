0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Пандемия создает почву для следующего финансового кризиса - ЕЦБ

Пандемия создает почву для следующего финансового кризиса - ЕЦБ

Пандемия коронавируса в Европе усилила финансовую уязвимость, породив угрозу новых кризисов в будущем на фоне роста уровня долга и проблем банков.

Об этом сообщил Европейский центральный банк, пишет Reuters.

Экономика еврозоны, как ожидается, сократится примерно на 10% в этом году, и правительства приняли ряд мер, чтобы ограничить ущерб, но есть более долгосрочные последствия, и некоторые страны могут испытывать трудности с выплатой долгов, что увеличивает риск их выхода из еврозоны, добавил ЕЦБ.

Компании с высоким уровнем долга также могут не справиться, в то время как сверхнизкая рентабельность банков и рост риска коррекции рынка недвижимости вносят свой вклад в спектр потенциальных проблем, говорится в отчете ЕЦБ о финансовой стабильности.

“Несмотря на то, что темпы распространения инфекции падают во многих странах, влияние на экономику и рынки увеличило уязвимость для финансовой стабильности еврозоны”, – говорится в сообщении ЕЦБ.

Совокупный государственный долг стран еврозоны в этом году может превысить 100% ВВП, что значительно выше уровня долгового кризиса, и может приблизиться к 160% в Италии, которая уже сталкивается с ростом ставок рынка на то, что стране придется покинуть еврозону.

“Если меры, принятые на национальном или европейском уровне, будут признаны недостаточными для сохранения приемлемости долга, рыночная оценка риска деноминации может еще больше возрасти”, – добавил ЕЦБ.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.