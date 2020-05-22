Стефанчук объяснил, зачем Зеленский предложил ввести двойное гражданство

Целью законопроекта Президента Владимира Зеленского №2590 о двойном гражданстве является объединение всех украинцев, которые живут за рубежом, со своей страной.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он опроверг один из парламентских мифов, что якобы этот закон нужен для распродажи украинского гражданства иностранцам.

“Институт гражданства во всем мире давно десакрализирован. Есть страны, которые дают гражданство за инвестиции. 86 стран имеют двойное гражданство. Идеология, с которой мы выступаем, это также и часть программы Владимира Зеленского, – объединить 65 миллионов украинцев, которые разбросаны по всему миру. Дать им возможность приобщиться к великой Украине, до материковой Украине, чтобы своими знаниями, навыками и умениями поднять ее … Но мы должны понимать целый ряд нюансов, которые дают возможности для злоупотреблений, в том числе зная, что у нас война. Важно создать предохранители … Мы заинтересованы не столько в том, чтобы раздавать украинское гражданство, сколько в том, чтобы дать возможность этническим украинцам, которые уехали, которые имеют родственные связи с Украиной, где бы они ни жили, почувствовать себя украинцем и гражданином. Это для нас очень важная миссия, и создать именно такой законодательный механизм – это вопрос номер один сейчас”, – сказал Стефанчук.

По его словам, этот законопроект также обсуждался с Мировым конгрессом украинцев.

“Поскольку есть некоторые вопросы, мы решили сделать паузу (в принятии законопроекта. – Ред.), чтобы проговорить все нюансы и в конце концов иметь хороший инструмент”, – резюмировал вице-спикер Рады.