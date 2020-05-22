Правительство отменило еще одну справку для альтернативной службы

Кабмин принял постановление об отмене необходимости представлять справку о составе семьи при направлении на альтернативную (невоенную) службу. Министерство цифровой трансформации подготовило соответствующие изменения в Положение о порядке прохождения альтернативной (невоенной) службы.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Мы поставили цель ликвидировать все нелепые справки, которые требуют от людей ради бюрократической галочки. И сегодня имеем первую победу – госорганы больше не будут требовать справку о составе семьи при прохождении альтернативной службы. На очереди еще 26 услуг, которые требуют предоставления такой справки, и ни одна из них не останется без нашего внимания», – отметил Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как было. Раньше, чтобы поступить на альтернативную службу, гражданам нужно было подать соответствующее заявление и приложить к нему документы, подтверждающие истинность их религиозных убеждений, копию документа об образовании, справку с места работы или учебы и справку о составе семьи.

Как теперь. Справка о составе семьи не является обязательным документом в личном деле граждан, поступающих на альтернативную службу, ведь она никоим образом не влияет на принятие решений.

Альтернативная служба вводится вместо срочной военной службы для граждан, которые не могут выполнять воинскую обязанность из-за религиозных убеждений.