Xiaomi анонсировала зарядное устройство со встроенным пауэрбанком

Xiaomi запустила очередную кампанию на собственной краудфандинговой площадке YouPin, предложив пользователям поддержать запуск оригинального мобильного зарядного устройства мощностью 45 Вт. Помимо прямого назначения, новинка может использоваться и как портативный аккумулятор с функцией быстрой зарядки.

Максимальной выходной мощности аксессуар достигает при подключении к розетке и использовании порта USB Type-C. Дополнительно устройство оснащён и классическим разъёмом USB Type-A. Внутри корпуса новинки также разместился аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, который заряжается синхронно с подключёнными гаджетами и заменяет им розетку в отсутствии электросети. В режиме пауэрбанка мощность зарядки ограничена значением 18 Вт.



Фото: entertainmentbox.com

Габариты ЗУ составляют всего 77,5 х 73,3 х 31,6 миллиметра. Отслеживать состояние встроенного АКБ можно с помощью четырёх миниатюрных светодиодов, вынесенных на лицевую грань корпуса. Ещё одна особенность устройства — режим зарядки с низким выходным током, который может использоваться при подключении беспроводных наушников или фитнес-трекеров, использующих АКБ небольшой ёмкости.



Фото: entertainmentbox.com

Стоимость новинки, представленной в белом корпусе, составляет $24.