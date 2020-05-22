Xiaomi анонсировала зарядное устройство со встроенным пауэрбанком

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Xiaomi запустила очередную кампанию на собственной краудфандинговой площадке YouPin, предложив пользователям поддержать запуск оригинального мобильного зарядного устройства мощностью 45 Вт. Помимо прямого назначения, новинка может использоваться и как портативный аккумулятор с функцией быстрой зарядки.
Максимальной выходной мощности аксессуар достигает при подключении к розетке и использовании порта USB Type-C. Дополнительно устройство оснащён и классическим разъёмом USB Type-A. Внутри корпуса новинки также разместился аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, который заряжается синхронно с подключёнными гаджетами и заменяет им розетку в отсутствии электросети. В режиме пауэрбанка мощность зарядки ограничена значением 18 Вт.
Фото: entertainmentbox.com
Габариты ЗУ составляют всего 77,5 х 73,3 х 31,6 миллиметра. Отслеживать состояние встроенного АКБ можно с помощью четырёх миниатюрных светодиодов, вынесенных на лицевую грань корпуса. Ещё одна особенность устройства — режим зарядки с низким выходным током, который может использоваться при подключении беспроводных наушников или фитнес-трекеров, использующих АКБ небольшой ёмкости.
Фото: entertainmentbox.com
Стоимость новинки, представленной в белом корпусе, составляет $24.
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