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В Полтавской области показали, как строят участок автодороги "с нуля" (фото)

В рамках реконструкции дороги Н-31 в Полтавской области выполняется строительство абсолютно нового 7-километрового участка данной автомагистрали – обхода с. Красное в Кобелякском районе. Всего при ремонте и строительстве дороги Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка будет построено три новых обхода населенных пунктов.

Как пишет ЦТС со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Полтавской области, в данный момент на обходе с. Красное подрядная организация (турецкая Onur) проводит возведение насыпи для дальнейшего устройства слоев дорожной одежды. После чего будет построена дорога с цементобетонным покрытием. Толщина верхнего слоя (тяжелого бетона) составит 26 см. Как и на всем 80-километровом участке новой бетонной дороги, будет обустроено по две полосы движения в каждом направлении.

7-километровый участок возле Красного строится с нуля. Ранее ЦТС писал о том, что еще в конце февраля подрядная организация производила здесь снятие слоя почвы. Те же работы выполнялись и на новом обходе г. Кобеляки. Еще один новый обход будет построен возле Решетиловки.

Напомним, что “Укравтодор” планирует достроить дорогу Н-31 Днепр-Решетиловка до конца 2020 года. По словам главы Госагентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова, в 2020 году на строительство трассы будет направлено 10,6 млрд грн.

147-километровая автодорога Н-31 была построена в 1960-х годах. Сейчас часть старой асфальтной дороги реконструируется в 4-полосную цементобетонную магистраль. 80 км дороги будет выполнено в цементобетоне.

По материалам Центр транспортных стратегий
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