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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (37,899 млн и 44,700 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 35), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,01-27,02 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму 82,599 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,1500 – 7 777
27,0300 – 100 000
27,0200 – 99 999
27,0200 – 99 000
27,0200 – 120 000
27,0200 – 10 000
27,0100 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9500 – 25 000
27,0000 – 1 000
27,0200 – 37 000
27,0200 – 25 000
27,0200 – 33 000
27,0300 – 3 500
27,0300 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0660 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0035 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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