Все началось с Украины: Payoneer сделал первый вывод средств с Indiegogо

Международная платежная онлайн-платформа Payoneer объявила о начале работы с площадками финансирования творческих проектов. И стартовала с одного из самых популярных площадок краудфандинга – Indiegogo. Первый вывод средств с данного сайта при помощи Payoneer был совершен украинцами.

Первопроходцем стал украинский проект WONDERTOOL, суть которого – создание и запуск в продажу стиральной машины, работающей на озоне. При выводе денег с Indiegogo комиссия со стороны Payoneer составляет 0%. До этого вывод средств с площадок общественного финансирования при помощи платежной платформы был невозможен.

«Мы готовы развивать данное направление и дальше, масштабируя карту сайтов общественного финансирования стартапов, и верифицировать крупнейшие и самые популярные из них, – сообщил региональный менеджер CEE региона Payoneer Михаил Дейнега. – Стартапы, которые заходят на Indiegogo и получают средства на аккаунт Payoneer, могут в дальнейшем эти деньги сразу направлять на реализацию проекта: запускать прототипы в производство, рассчитываться с подрядчиками за услуги».

Ранее вывод средств с подобных краудфандинговых сайтов был возможен только через банковские счета. Онлайн-платформа позволяет делать это на виртуальные счета банков других стран.

Кроме того, текущие проекты на сайте Indiegogo в любой момент могут быстро заменить существующие реквизиты и выводить полученные средства от людей со всего мира через Payoneer.

Справка Finance.ua:

Indiegogo – сайт финансирования творческих проектов по схеме общественного финансирования, основанный в 2008 году.

Краудфандинг – это способ привлечь средства на какой-то проект или в свой бизнес с помощью специальных интернет-площадок.

Payoneer – платежная платформа, которая оптимизирует глобальную торговлю для миллионов малых предприятий, торговых площадок и бизнесов в более 200 странах мира.