Все началось с Украины: Payoneer сделал первый вывод средств с Indiegogо

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Международная платежная онлайн-платформа Payoneer объявила о начале работы с площадками финансирования творческих проектов. И стартовала с одного из самых популярных площадок краудфандинга – Indiegogo. Первый вывод средств с данного сайта при помощи Payoneer был совершен украинцами.
Первопроходцем стал украинский проект WONDERTOOL, суть которого – создание и запуск в продажу стиральной машины, работающей на озоне. При выводе денег с Indiegogo комиссия со стороны Payoneer составляет 0%. До этого вывод средств с площадок общественного финансирования при помощи платежной платформы был невозможен.
«Мы готовы развивать данное направление и дальше, масштабируя карту сайтов общественного финансирования стартапов, и верифицировать крупнейшие и самые популярные из них, – сообщил региональный менеджер CEE региона Payoneer Михаил Дейнега. – Стартапы, которые заходят на Indiegogo и получают средства на аккаунт Payoneer, могут в дальнейшем эти деньги сразу направлять на реализацию проекта: запускать прототипы в производство, рассчитываться с подрядчиками за услуги».
Ранее вывод средств с подобных краудфандинговых сайтов был возможен только через банковские счета. Онлайн-платформа позволяет делать это на виртуальные счета банков других стран.
Кроме того, текущие проекты на сайте Indiegogo в любой момент могут быстро заменить существующие реквизиты и выводить полученные средства от людей со всего мира через Payoneer.
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