В Раде озвучили детали масштабной пенсионной реформы в Украине

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Накопительная пенсионная система может быть введена в Украине в 2021 году. Сейчас обсуждается источник финансирования и определяется казначей.
Об этом в эфире “Обозревателя” рассказала народный депутат Украины от партии “Слуга народа”, председатель Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
“Первая проблема – источник финансирования, но вроде мы подходим к тому, что решаем, где мы найдем средства”, – пояснила она.
По ее словам, вторая проблема заключается в том, какая структура возьмет на себя роль казначея – того, кто будет пересылать пенсионные отчисления работника и работодателя с учетом желания человека и выбранной им степени риска.
“Казначей должен перенаправлять поток от работодателя и человека. Например, на предприятии работает 5 тысяч человек, и каждый может выбрать свой инструмент финансирования. Работодатель перечисляет проценты за все 5 тысяч работников, а потом кто-то их разделяет и направляет туда, куда хочет человек”, – пояснила она.
Третьякова сообщила, что в законопроекте, предложенном в декабре 2019 года, роль казначея отводится новому органу – пенсионному казначейству, – который должен быть создан до 2023 года.
Вместе с тем она обратила внимание на то, что уже два органа, которые существуют в стране, могут взять на себя эту роль – Национальный банк Украины и Государственное казначейство. В таком случае накопительная система может заработать уже в 2021 году.
Она также отметила, что Государственное казначейство в дополнение ко второму уровню пенсионного обеспечения может создать еще одну пенсию – “например, такую, как делает Госказначейство США”.
“Человек может ежемесячно откладывать по 800-1000 гривен, и когда он достигнет пенсионного возраста, казначейство вернет ему накопленный капитал с небольшими процентами, которые погасят инфляцию”, – предположила она.
Третьякова также объяснила, какой обязательный процент пенсионных отчислений работника и работодателя закреплен в проекте закона.
“Работник обязательно откладывает 1% от своей заработной платы, а далее может выбирать больше. Работодатель – минимум 2%, но может прибавлять по формуле + 1% от того, что выбирает работник. Например, если работник – 4%, то работодатель – 5%, итого 9%”.
В то же время единый социальный взнос для солидарной системы в новой системе также остается. “Правительство, чтобы предоставить компенсатор работодателю, должно искать среди налогов какой-то компенсатор. Я сегодня его не вижу, но правительство может его найти”, – сказала Третьякова.
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