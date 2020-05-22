В Раде озвучили детали масштабной пенсионной реформы в Украине

Накопительная пенсионная система может быть введена в Украине в 2021 году. Сейчас обсуждается источник финансирования и определяется казначей.

Об этом в эфире “Обозревателя” рассказала народный депутат Украины от партии “Слуга народа”, председатель Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

“Первая проблема – источник финансирования, но вроде мы подходим к тому, что решаем, где мы найдем средства”, – пояснила она.

По ее словам, вторая проблема заключается в том, какая структура возьмет на себя роль казначея – того, кто будет пересылать пенсионные отчисления работника и работодателя с учетом желания человека и выбранной им степени риска.

“Казначей должен перенаправлять поток от работодателя и человека. Например, на предприятии работает 5 тысяч человек, и каждый может выбрать свой инструмент финансирования. Работодатель перечисляет проценты за все 5 тысяч работников, а потом кто-то их разделяет и направляет туда, куда хочет человек”, – пояснила она.

Третьякова сообщила, что в законопроекте, предложенном в декабре 2019 года, роль казначея отводится новому органу – пенсионному казначейству, – который должен быть создан до 2023 года.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что уже два органа, которые существуют в стране, могут взять на себя эту роль – Национальный банк Украины и Государственное казначейство. В таком случае накопительная система может заработать уже в 2021 году.

Она также отметила, что Государственное казначейство в дополнение ко второму уровню пенсионного обеспечения может создать еще одну пенсию – “например, такую, как делает Госказначейство США”.

“Человек может ежемесячно откладывать по 800-1000 гривен, и когда он достигнет пенсионного возраста, казначейство вернет ему накопленный капитал с небольшими процентами, которые погасят инфляцию”, – предположила она.

Третьякова также объяснила, какой обязательный процент пенсионных отчислений работника и работодателя закреплен в проекте закона.

“Работник обязательно откладывает 1% от своей заработной платы, а далее может выбирать больше. Работодатель – минимум 2%, но может прибавлять по формуле + 1% от того, что выбирает работник. Например, если работник – 4%, то работодатель – 5%, итого 9%”.

В то же время единый социальный взнос для солидарной системы в новой системе также остается. “Правительство, чтобы предоставить компенсатор работодателю, должно искать среди налогов какой-то компенсатор. Я сегодня его не вижу, но правительство может его найти”, – сказала Третьякова.

Справка Finance.ua:

Минсоцполитики представило вариант накопительных пенсий. Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает введение накопительного уровня пенсионной системы до 2021 года. По его мнению, накопительная система – это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса – сохранить адекватные нагрузки.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫