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Тотального пересмотра внесенных в Налоговый кодекс изменений не будет - Гетманцев

Тотального пересмотра внесенных в Налоговый кодекс изменений не будет - Гетманцев

Рабочая группа обсудит необходимость внесения изменений в закон с поправками в Налоговый кодекс (известный как закон «1210»), но тотального пересмотра документа не будет.

Об этом Даниил Гетманцев, нардеп от Слуги народа, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сказал в комментарии Радио НВ.

«Будет создана рабочая группа, которая будет обсуждать вопрос о вступлении в действие некоторых положений этого законопроекта, возможного переноса их вступления в силу и возможного внесения некоторых изменений в него. Но это не будет тотальный пересмотр законопроекта», -заявил Гетманцев.

Он добавил, что закон «содержит гораздо больше положительных новелл для бизнеса, чем тех норм, которые вызывают у бизнеса определенные сомнения и возражения».

«Норма по ускоренной амортизации, например, которая позволяет реинвестировать деньги в бизнес без уплаты налогов. Законопроектом разрешается использование производственного метода амортизации. Вы увидите то, что впервые за всю историю независимости государство становится ответственным перед налогоплательщиком за нарушение его прав в виде конкретных штрафов. Вы увидите, что налогоплательщик может быть привлечен к финансовой ответственности исключительно при наличии вины за уклонение от налогообложения. Вы увидите расширение электронного кабинета налогоплательщика, уменьшение штрафов по налоговым накладным, если мы говорим о налоговых накладных по НДС в определенных случаях», – пояснил Гетманцев.

Он подчеркнул, что нормы, направленные на противодействие привычным схемам по уклонению от налогообложения, никогда не вызывают у бизнеса восхищения.

«Смутили больше всего вопросы, связанные с операциями с нерезидентами, контролируемыми иностранными компаниями, инструментами тонкой капитализации, которую мы вводим, и этими конструктивным дивидендами также, есть инструменты, направленные на противодействие уклонению от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. Все должны платить налоги. Закон один для всех – и для крупных, и для малых, и для средних. И это нормальная практика цивилизованного государства, европейского государства, которую мы, если хотим действительно иметь цивилизованное общество, должны ввести. Поэтому эти решения направлены на детенизацию нашей экономики, вывод из тени значительной части, которая сегодня находится в тени, и обеспечение равных условий для хозяйствования и для налогообложения всему бизнесу», – сказал Гетманцев, который был автором законопроекта №1210.

Справка Finance.ua:

  • Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины предусматривает имплементацию положений плана BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы, отмену поправок, по которым экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещение налога на добавленную стоимость. Закон также повысил налогообложение железной руды на 50% (с 8 до 11-12% в зависимости от цен на руду).
  • Бизнес критиковал закон, в частности потому, что он предусматривает расширение возможностей фискальных органов применять штрафы и возможность продления налоговых проверок, а также увеличивает налоговую нагрузку на некоторые отрасли экономики.
  • Президент Владимир Зеленский подписал закон 21 мая. Он вступил в силу 23 мая. Гетманцев заявлял, что рассматривается возможность переноса срока начала действия положений, касающихся контролируемых иностранных компаний, еще на год (на январь 2022 года).
По материалам НВ
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