В Минобороны говорят, что нашли механизм решения проблем с недостроями "Укрбуда"

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В Минобороны заявили, что нашли механизм решения проблемы и запустили процедуру, чтобы получить решения, которые позволят подписать договоры с Киевгорстроем о достройке 4 из 23 ЖК, строящихся на землях Минобороны.
Об этом сообщил Игорь Халимон, советник министра обороны, на встрече с инвесторами ЖК Укрбуд, состоявшейся 26 мая.
Речь идет о таких жилых комплексах: «Чарівне місто», «Urban Park», «Art House» и «Оберіг-2». Однако отмечается, что договор будет заключен на прежних условиях.
По его словам, отработанный и запущенный вчерашней датой механизм позволит уже в начале июня этого года освободить указанные ЖК от судебных дел и решить проблемные вопросы с юридическим статусом заказчика строительства одного из ЖК, находящегося под эгидой Минобороны.
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Проблемные вопросы достройки на данный момент касаются только двух из четырех указанных ЖК («Чарівне місто» и «Urban Park»). Однако заключение договоров с Киевгорстроем возможно только сразу по четырем ЖК, поскольку вопрос комплексный и касается передачи стройплощадок от Укрбуда к Киевгорстрою.
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