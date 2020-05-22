В Минобороны говорят, что нашли механизм решения проблем с недостроями "Укрбуда"

В Минобороны заявили, что нашли механизм решения проблемы и запустили процедуру, чтобы получить решения, которые позволят подписать договоры с Киевгорстроем о достройке 4 из 23 ЖК, строящихся на землях Минобороны.

Об этом сообщил Игорь Халимон, советник министра обороны, на встрече с инвесторами ЖК Укрбуд, состоявшейся 26 мая.

Речь идет о таких жилых комплексах: «Чарівне місто», «Urban Park», «Art House» и «Оберіг-2». Однако отмечается, что договор будет заключен на прежних условиях.

По его словам, отработанный и запущенный вчерашней датой механизм позволит уже в начале июня этого года освободить указанные ЖК от судебных дел и решить проблемные вопросы с юридическим статусом заказчика строительства одного из ЖК, находящегося под эгидой Минобороны.

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Проблемные вопросы достройки на данный момент касаются только двух из четырех указанных ЖК («Чарівне місто» и «Urban Park»). Однако заключение договоров с Киевгорстроем возможно только сразу по четырем ЖК, поскольку вопрос комплексный и касается передачи стройплощадок от Укрбуда к Киевгорстрою.

Справка Finance.ua:

После того, как в декабре 2019 года Президент Владимир Зеленский своим решением проинформировал всю страну, что дома Укрбуда будут достроены Киевгорстроем, инвесторы, участники Укрбуда и глава Киевгорстроя заключили письменный меморандум о том, что все жилые комплексы Укрбуда, без исключения, будут приняты и возобновится строительство в срок до 6 месяцев.