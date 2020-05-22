Университет внутренних дел "утаил" цены строительства нового корпуса за 158 миллионов

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Днепропетровский государственный университет внутренних дел 15 мая по результатам тендера заказал ООО “Партнер Групп Лтд” строительство корпуса за 157,93 млн грн.
Об этом сообщается в системе “Прозорро”, передают Наші Гроші.
Итоговые сведения по ресурсам и смете не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными ценами на предмет возможного завышения. Цена сделки всего на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 160,43 млн грн.
К концу 2022 года по пр. Гагарина, 26 в Днепре должны построить учебно-спортивный корпус №6 с вестибюлем, залами борьбы, бокса и игровых видов спорта, кафетерием, гардеробом, медпунктом, душевыми, гардеробными, снарядными, раздевалками, бытовыми помещениями для персонала, помещением охраны и складом. Также обустроят инженерные сети и противопожарные системы, установят окна и двери, выполнят внутренние отделочные работы, благоустроят территорию и т.д.
Единственным конкурентом было днепровское ООО “Акваенерго-Строй” Александра Денисова с уставным капиталом 1100 грн., причем никто не снижал цену в ходе аукциона.
Победитель тендера, созданная в 2009 году запорожская “Партнер Групп Лтд” принадлежит Александру Кайшеву и Игорю Воронову. Ранее учредителями также были Николай Рындин и Виталий Иванченко.
Вместе с Кайшев зарегистрирована Наиля Кайшева, которая является соучредителем КС “Первая стройсберкасса “Рассвет” (прекращается), а ранее была бухгалтером ООО “Жилсервис “Рассвет” Елены Сабашук, жены бывшего нардепа от “БПП” Петра Сабашука.
Ранее с 2016 года победитель получил мелких подрядов на 2,96 млн грн. Сейчас он подтвердил наличие опыта тремя аналогичными договорами: за 2013 год с ПАО “Запорожтрансформатор” о реконструкции спортивных сооружений Дворца спорта за 5,92 млн грн. и за 2018 год с ЧАО “Запорожкокс” о ремонте корпусов на сумму 14,46 млн грн.
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