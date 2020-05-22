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Университет внутренних дел "утаил" цены строительства нового корпуса за 158 миллионов

Университет внутренних дел "утаил" цены строительства нового корпуса за 158 миллионов

Днепропетровский государственный университет внутренних дел 15 мая по результатам тендера заказал ООО “Партнер Групп Лтд” строительство корпуса за 157,93 млн грн.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”, передают Наші Гроші.

Итоговые сведения по ресурсам и смете не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными ценами на предмет возможного завышения. Цена сделки всего на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 160,43 млн грн.

К концу 2022 года по пр. Гагарина, 26 в Днепре должны построить учебно-спортивный корпус №6 с вестибюлем, залами борьбы, бокса и игровых видов спорта, кафетерием, гардеробом, медпунктом, душевыми, гардеробными, снарядными, раздевалками, бытовыми помещениями для персонала, помещением охраны и складом. Также обустроят инженерные сети и противопожарные системы, установят окна и двери, выполнят внутренние отделочные работы, благоустроят территорию и т.д.

Единственным конкурентом было днепровское ООО “Акваенерго-Строй” Александра Денисова с уставным капиталом 1100 грн., причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Победитель тендера, созданная в 2009 году запорожская “Партнер Групп Лтд” принадлежит Александру Кайшеву и Игорю Воронову. Ранее учредителями также были Николай Рындин и Виталий Иванченко.

Вместе с Кайшев зарегистрирована Наиля Кайшева, которая является соучредителем КС “Первая стройсберкасса “Рассвет” (прекращается), а ранее была бухгалтером ООО “Жилсервис “Рассвет” Елены Сабашук, жены бывшего нардепа от “БПП” Петра Сабашука.

Ранее с 2016 года победитель получил мелких подрядов на 2,96 млн грн. Сейчас он подтвердил наличие опыта тремя аналогичными договорами: за 2013 год с ПАО “Запорожтрансформатор” о реконструкции спортивных сооружений Дворца спорта за 5,92 млн грн. и за 2018 год с ЧАО “Запорожкокс” о ремонте корпусов на сумму 14,46 млн грн.

По материалам Наші гроші
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