В Минюсте рассказали, где в Украине уже действует услуга "еМалыш"

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В Министерстве юстиции Украины рассказали, в каких населенных пунктах уже можно воспользоваться сервисом “еМалыш”.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины на странице в FACEBOOK.
Сейчас воспользоваться сервисом “еМалыш” можно в:
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