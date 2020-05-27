В Минюсте рассказали, где в Украине уже действует услуга "еМалыш"

В Министерстве юстиции Украины рассказали, в каких населенных пунктах уже можно воспользоваться сервисом “еМалыш”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины на странице в FACEBOOK.

Сейчас воспользоваться сервисом “еМалыш” можно в:

Виннице;

Луцке;

Днепре;

Кривом Роге;

Мариуполе;

Запорожье;

Боярке Киевской области;

Cеле Бузова Киево-Святошинского района Киевской области;

Львове;

Одессе;

Ровно;

Харькове;

Киеве;

Ивано-Франковске;

Кременчуге;

Хмельницком;

Николаеве;

Ужгороде;

Черкассах;

Умани и Золотоноше;

Южном;

Полтаве и Миргороде;

Владимире-Волынском, Ковеле и Нововолынске;

Херсоне, Каховке, Новой Каховке и пгт. Большая Александровка Великоалександровского района Херсонской области.

Справка Finance.ua:

Для получения услуги родителям новорожденных необходимо обратиться к администратору ГРАГС или ЦПАП в зависимости от города.

Перечень документов, которые необходимо иметь при себе: паспорта обоих родителей, налоговые номера налогоплательщиков (при наличии) и медицинскую справку о рождении ребенка.

После завершения карантина за услугой можно будет обратиться и к медработнику роддома.

еМалыш – это комплексная услуга для родителей новорожденных, которая предполагает объединение 10 услуг по 1 заявлению. Комплексная услуга устраняет потребность осуществлять до 11 визитов в учреждения, предоставлять до 37 документов и тратить на весь процесс более 30 часов.

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