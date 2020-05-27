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В Минюсте рассказали, где в Украине уже действует услуга "еМалыш"

В Минюсте рассказали, где в Украине уже действует услуга "еМалыш"

В Министерстве юстиции Украины рассказали, в каких населенных пунктах уже можно воспользоваться сервисом “еМалыш”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины на странице в FACEBOOK.

Сейчас воспользоваться сервисом “еМалыш” можно в:

  • Виннице;
  • Луцке;
  • Днепре;
  • Кривом Роге;
  • Мариуполе;
  • Запорожье;
  • Боярке Киевской области;
  • Cеле Бузова Киево-Святошинского района Киевской области;
  • Львове;
  • Одессе;
  • Ровно;
  • Харькове;
  • Киеве;
  • Ивано-Франковске;
  • Кременчуге;
  • Хмельницком;
  • Николаеве;
  • Ужгороде;
  • Черкассах;
  • Умани и Золотоноше;
  • Южном;
  • Полтаве и Миргороде;
  • Владимире-Волынском, Ковеле и Нововолынске;
  • Херсоне, Каховке, Новой Каховке и пгт. Большая Александровка Великоалександровского района Херсонской области.

Справка Finance.ua:

  • Для получения услуги родителям новорожденных необходимо обратиться к администратору ГРАГС или ЦПАП в зависимости от города.
  • Перечень документов, которые необходимо иметь при себе: паспорта обоих родителей, налоговые номера налогоплательщиков (при наличии) и медицинскую справку о рождении ребенка.
  • После завершения карантина за услугой можно будет обратиться и к медработнику роддома.
  • еМалыш – это комплексная услуга для родителей новорожденных, которая предполагает объединение 10 услуг по 1 заявлению. Комплексная услуга устраняет потребность осуществлять до 11 визитов в учреждения, предоставлять до 37 документов и тратить на весь процесс более 30 часов.

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По материалам Finance.UA
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