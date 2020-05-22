В этом году прогнозируют рекордное падение инвестиций в энергетику

Кризис, вызванный новым типом коронавируса, приведет к крупнейшему падению мировых инвестиций в энергетику в истории.

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства IEA об инвестициях в мировую энергетику.

“Скорость и масштабы падения инвестиционной активности в энергетике в первой половине 2020 года не имеют прецедентов. В начале года наше отслеживание объявлений компаний и политики, связанной с инвестициями, показало, что мировое финансирование энергетики может вырасти на 2% в 2020 году. Это могло бы быть самым высоким ростом мировых инвестиций в энергетику с 2014 года. Распространение пандемии COVID-19 превзошло ожидания, и в 2020 году ожидается значительное сокращение инвестиций в энергетику, на одну пятую — или почти 400 миллиардов долларов США — по сравнению с 2019 годом”, — говорится в отчете.

Кроме того, по оценкам экспертов, затраты на нефть упадут более чем на 1 триллион долларов США в 2020 году, а доходы энергетического сектора снизятся на 180 млрд долл. США.