Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компанию

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В Украине зарегистрировано ООО “Эппл УКРАИНА”. Компания будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.
Соответствующая запись содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
Руководитель компании Роман Гуменюк подтвердил в комментарии РБК-Украина, что компания имеет отношение к Apple.
“Это действительно компания Apple, которая имеет отношение к корпорации Apple”, – сказал он.
ООО “Эппл УКРАИНА” зарегистрировано 15 апреля 2020 года. Место регистрации – КЬЮ БИЗНЕС-ЦЕНТР (Киев). Размер уставного фонда составляет 270 899 грн (10 тыс долларов). Руководитель – Роман Гуменюк.
Основным видом деятельности указано: “Оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением”.
В ходе регистрации указано, что акции конечной материнской компании Apple Inc. находятся в свободном обращении на фондовой бирже.
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