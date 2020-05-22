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Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компанию

Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компанию

В Украине зарегистрировано ООО “Эппл УКРАИНА”. Компания будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.

Соответствующая запись содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Руководитель компании Роман Гуменюк подтвердил в комментарии РБК-Украина, что компания имеет отношение к Apple.

“Это действительно компания Apple, которая имеет отношение к корпорации Apple”, – сказал он.

ООО “Эппл УКРАИНА” зарегистрировано 15 апреля 2020 года. Место регистрации – КЬЮ БИЗНЕС-ЦЕНТР (Киев). Размер уставного фонда составляет 270 899 грн (10 тыс долларов). Руководитель – Роман Гуменюк.

Основным видом деятельности указано: “Оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением”.

В ходе регистрации указано, что акции конечной материнской компании Apple Inc. находятся в свободном обращении на фондовой бирже.

По материалам РБК-Украина
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