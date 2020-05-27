НАПК разъяснило, нужно ли подавать декларацию за прошлый год после увольнения

Национальное агентство по предупреждению коррупции разъяснило, нужно ли подавать декларацию после увольнения за прошлый год, если лицо работает на другой должности субъекта декларирования.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, декларация после увольнения за прошлый год не подается, если лицо до завершения кампании декларирования в следующем году снова начинает деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, или другую деятельность, указанную в подпунктах «а» и «в» пункта 2 части первой ст. 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции». В таком случае это лицо подает только ежегодную декларацию за прошлый год.

То же самое правило действует в случае, когда человек занимал одновременно две должности, которые обусловили обязанность подать декларацию, но в течение года уволился с одной из таких должностей.

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