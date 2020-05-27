НАПК разъяснило, нужно ли подавать декларацию за прошлый год после увольнения

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Национальное агентство по предупреждению коррупции разъяснило, нужно ли подавать декларацию после увольнения за прошлый год, если лицо работает на другой должности субъекта декларирования.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Так, декларация после увольнения за прошлый год не подается, если лицо до завершения кампании декларирования в следующем году снова начинает деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, или другую деятельность, указанную в подпунктах «а» и «в» пункта 2 части первой ст. 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции». В таком случае это лицо подает только ежегодную декларацию за прошлый год.
То же самое правило действует в случае, когда человек занимал одновременно две должности, которые обусловили обязанность подать декларацию, но в течение года уволился с одной из таких должностей.
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