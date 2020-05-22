Агентство Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз падения мирового ВВП. В 2020 году падение составит до 4,6%.

Об этом говорится в отчете агентства.

Отмечается, что миру потребуется немало времени, чтобы восстановиться после кризиса, вызванного пандемией.

“Мы вряд ли достигнем предвирусных уровней ВВП к середине 2022 года в США и значительно позже в Европе. Мы дополнительно уменьшили наш прогноз мирового ВВП на 2020 год до 4,6% с -3,9%”, – заявили в агентстве.

При этом отмечается, что несмотря на рост экономических последствий пандемии, прогнозы Fitch начинают демонстрировать “незначительные признаки стабилизации”.

“Уровни активностей должны начать расти в предстоящие месяцы, при условии, что во время ослабления карантина будет предотвращено резкое возобновление случаев заражения коронавируса”, – сообщили в Fitch.