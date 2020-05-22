Агентство Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз падения мирового ВВП. В 2020 году падение составит до 4,6%.
Об этом говорится в отчете агентства.
Отмечается, что миру потребуется немало времени, чтобы восстановиться после кризиса, вызванного пандемией.
“Мы вряд ли достигнем предвирусных уровней ВВП к середине 2022 года в США и значительно позже в Европе. Мы дополнительно уменьшили наш прогноз мирового ВВП на 2020 год до 4,6% с -3,9%”, – заявили в агентстве.
При этом отмечается, что несмотря на рост экономических последствий пандемии, прогнозы Fitch начинают демонстрировать “незначительные признаки стабилизации”.
“Уровни активностей должны начать расти в предстоящие месяцы, при условии, что во время ослабления карантина будет предотвращено резкое возобновление случаев заражения коронавируса”, – сообщили в Fitch.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фондаВчера, 13:21 - 2814 15
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и водаВчера, 13:05 - 2796 13
В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странахВчера, 11:48 - 4702 10
Гороховский: monobank отказался работать с банком ТигипкоВчера, 15:30 - 5454 7
Правительство ожидает транш МВФ на следующей неделеВчера, 09:34 - 652 5
Гороховский: monobank отказался работать с банком ТигипкоВчера, 15:30 - 5454 7
В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странахВчера, 11:48 - 4702 10
Во сколько обходится семье первый год жизни ребенка (инфографика)Вчера, 15:04 - 4602 4
Репутационный срез украинских IT-компаний: лидеры и антилидеры (исследование)Вчера, 12:45 - 3904
В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фондаВчера, 13:21 - 2814 15
Врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкоеВчера, 17:34 - 160 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 648
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1150
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1264
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1602