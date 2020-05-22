В Раде рассказали о потерях "Укрзализныци" из-за карантина

Потери “Укрзализныци” из-за карантина по итогам первого квартала составили 7 миллиардов гривен, по итогам 2020 года они могут составить около 16 млрд гривен. В этой ситуации повышение стоимости железнодорожных билетов – самый простой путь компенсации потерь.

Об этом сказал народный депутат Украины от партии “Слуга народа”, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

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“Это для нее самый простой способ – поднять цену, но для наших пассажиров, я думаю, она и так высока. Пассажирские перевозки всегда убыточны, и даже в европейских странах государство всегда компенсирует расходы”, – заявил он.

В этом контексте нардеп сообщил о том, что в Комитете рассматриваются другие варианты помощи “Укрзализныце”. В частности, допускается вариант снижения размера рентной платы или ее временной отмены.

“Ежегодно “Укрзализныця” оплачивает ренту земли. Возможно, им следует либо снизить рентную плату, либо отменить ее, например, на год. Иначе в “Укрзализныце” не остается средств на модернизацию подвижного состава, вагонов, на индексацию заработных плат работникам и т.д.”, – сказал политик.

По его мнению, это позволит, с одной стороны, не повышать стоимость проезда по железной дороге, а с другой, обновить изношенные поезда, процент которых составляет 93% от общего объема подвижного состава.