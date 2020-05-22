В САП заявляют, что предотвратили хищение имущества ориентировочно на 80 миллионов

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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что совместно с НАБУ предотвратили растрату имущества акционерного общества «Объединенная горно-химическая компания», которое принадлежит государству, ориентировочно на 80 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
“Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины предотвратили растрату имущества акционерного общества “Объединенная горно-химическая компания”, которое принадлежит государству”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что 22 мая 2020 года в НАБУ поступило заявление от нового руководства этого акционерного общества, в котором говорилось, что вопреки его распоряжению, 23 мая 2020 года в порту Одессы состоится загрузка транспортного корабля 20 метрическими тоннами ильменитового концентрата, ориентировочной стоимостью 80 млн гривен, в пользу компании нерезидента.
“Однако установлено, что иностранная компания уже задолжала АО “Объединенная горно-химическая компания” около 300 млн гривен. Анализ внешнеэкономических отношений с компанией нерезидентом показал, что контрактные отношения содержат существенный дисбаланс интересов государственного предприятия, поскольку в контрактах имеются положения о необоснованной отсрочке платежей и заниженной стоимости продукции предприятия”, – сообщили в САП.
Сообщается, что с целью предотвращения необоснованного отчуждения имущества АО «ОГХК» 22 мая 2020 года решением директора НАБУ, согласованным с прокурором САП, на ильменитовую руду наложен временный арест и остановлена ее отгрузка.
“25 мая 2020 года Высшим антикоррупционным судом согласовано ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуроры о запрете отчуждения ильменитовой руды в пользу соответствующей компании нерезидента”, – уточняется в сообщении.
Идет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
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