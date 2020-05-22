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В МВФ ожидают, что проблемы с прибыльностью банков продлятся до 2025 года

В МВФ ожидают, что проблемы с прибыльностью банков продлятся до 2025 года

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что прибыльность банков будет находиться под давлением в течение следующих пяти лет из-за низких процентных ставок. Кроме того, в Фонде предостерегают от чрезмерных рисков, когда экономика начнет восстанавливаться.

Об этом пишет Bloomderg со ссылкой на данные аналитической записки МВФ.

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“Мы ожидаем, что в течение многих лет сохранится давление на рентабельность банков”, – сказал журналистам во время онлайн-пресс-конференции директор департамента денежно-кредитной политики и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан.

МВФ призвал органы финансового сектора учитывать низкие процентные ставки в своих решениях и оценках рисков. Фонд заявил, что директивные органы должны будут найти правильный баланс между политикой, направленной на сохранение финансовой стабильности, поддержание устойчивости институтов и поддержку экономического роста.

В отдельном блоге Адриан сказал, что банки должны рассмотреть различные стратегии сохранения и укрепления капитала, включая ограничение выплат дивидендов и выкуп акций.

По материалам Комментарии
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