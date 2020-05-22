Гороховский рассказал, сколько клиентов прекратили обслуживание кредитов во время карантина

Процент клиентов monobank, которые не вносили плановые платежи по кредитам, увеличился незначительно: по сравнению с докарантинным периодом примерно на 4,5%.

Об этом рассказал в интервью «Минфину» соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его мнению, пауза в обслуживании кредитов связана преимущественно с рекомендациями НБУ, который запретил банкам начислять штрафы и дополнительные комиссии при просрочке.

Олег Гороховский считает, что регулятор недостаточно четко объяснил, что клиентам стоит делать, а что не стоит.

«Банкам сказали отказаться от штрафных санкций, и клиенты подумали, что им можно вовсе не приносить плановые платежи», – говорит он.

По словам соучредителя monobank, любое нарушение графика платежей влияет на принятие решений банком. И потом оно так или иначе изменит кредитный рейтинг клиента.

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«Плановый платеж банка показывает, что заемщик помнит о задолженности и, как и раньше, готов ее обслуживать. Не нужно полностью погашать кредит, надо принести минимальный платеж 5% и затем его можно снять», – объясняет Олег Гороховский.

Среднее сальдо задолженности за заемщиком в monobank сегодня составляет до 10 тыс. грн. То есть минимальный платеж 5% от суммы долга – это 500 грн, которые клиенту будут моментально доступны. «Не приносить их – странное решение. Я понимаю, доходы многих домохозяйств снижаются, но этот вопрос не доходов, а дисциплины», – отметил Олег Гороховский.

Как рассказал банкир, клиент может не принести платеж, но его долг никуда не исчезает, банк все равно начисляет проценты. И рано или поздно их придется погасить. Клиент выбирает только, когда он это сделает.

«Полностью отменить обслуживание кредита невозможно, потому что тогда нужно зеркально отменять выплаты по депозитам. Но это так не работает. Ведь, как только появится намек, что рассматривается такой вариант, все клиенты захотят снять депозиты», – поделился соучредитель monobank.