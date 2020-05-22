Kia анонсировала гибридный хэтчбек Rio (фото)

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Kia Motors анонсировала обновленный хэтчбек Rio, который станет первым мягким гибридом компании.
Об этом сообщается на сайте Kia Motors.
Kia Rio получила внешние обновления. Так, у авто появились более агрессивная суженная решетка радиатора, новый бампер и обрамление противотуманных фар. У хэтчбека появились полностью светодиодные фары, два новых оттенка кузова (Perennial Grey и Sporty Blue), а также восьмиспицевые 16-дюймовые колеса.
Гамму двигателей дополнит агрегат EcoDynamics+ с турбомотором 1,0 T-GDi и 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом (MHSG). Надстройка MHEV позволит снизить нагрузку и выбросы углекислого газа и сможет работать в качестве системы “старт-стоп”. Эта модификация авто получит новую трансмиссию с «роботом» iMT. Также появится модернизированный атмосферный двигатель 1,2 MPi.
Фото: Kia Motors
Салон Rio получит мультимедийную систему Phase II UVO Connect с сенсорным 8,0-дюймовым дисплеем.
Фото: Kia Motors
Новинку оснастят системой предотвращения фронтальным столкновениям, распознающей авто, пешеходов и велосипедистов. Rio получит функцию контроля рядности движения и еще несколько современных систем.
Фото: Kia Motors
Ожидается, что новый Kia Rio поступит на рынки в Европе в конце 2020 года. О ценах на новинки пока не сообщается.
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