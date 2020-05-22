Kia анонсировала гибридный хэтчбек Rio (фото)

Kia Motors анонсировала обновленный хэтчбек Rio, который станет первым мягким гибридом компании.

Об этом сообщается на сайте Kia Motors.

Kia Rio получила внешние обновления. Так, у авто появились более агрессивная суженная решетка радиатора, новый бампер и обрамление противотуманных фар. У хэтчбека появились полностью светодиодные фары, два новых оттенка кузова (Perennial Grey и Sporty Blue), а также восьмиспицевые 16-дюймовые колеса.

Гамму двигателей дополнит агрегат EcoDynamics+ с турбомотором 1,0 T-GDi и 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом (MHSG). Надстройка MHEV позволит снизить нагрузку и выбросы углекислого газа и сможет работать в качестве системы “старт-стоп”. Эта модификация авто получит новую трансмиссию с «роботом» iMT. Также появится модернизированный атмосферный двигатель 1,2 MPi.



Фото: Kia Motors

Салон Rio получит мультимедийную систему Phase II UVO Connect с сенсорным 8,0-дюймовым дисплеем.



Фото: Kia Motors



Новинку оснастят системой предотвращения фронтальным столкновениям, распознающей авто, пешеходов и велосипедистов. Rio получит функцию контроля рядности движения и еще несколько современных систем.



Фото: Kia Motors

Ожидается, что новый Kia Rio поступит на рынки в Европе в конце 2020 года. О ценах на новинки пока не сообщается.