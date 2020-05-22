Экономический спад в развитых странах достиг максимума с 2009 года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Введение мер по сдерживанию эпидемии COVID-19 привело к сокращению экономик наиболее развитых стран мира в первом квартале 2020 года на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Это максимальное падение с первого квартала 2009 года, когда в разгар финансового кризиса ВВП сократился на 2,3%.
Об этом сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Среди основных семи стран ВВП значительно снизился во Франции и Италии, где мероприятия были наиболее суровыми и были реализованы ранее (-5,8% и -4,7% соответственно, по сравнению с -0,1% и -0,3% в предыдущем квартале).
ВВП также резко упал в Канаде, Германии и Великобритании (-2,6%, -2,2% и -2,0% соответственно, по сравнению с -0,1%, минус -0,1% и 0,0% в предыдущем квартале).
В Соединенных Штатах, где многие штаты в конце марта ввели меры, сокращение ВВП было менее значительным (на -1,2% по сравнению с 0,5% в предыдущем квартале).
В Японии, где меры сдерживания были менее строгими, ВВП сократился на -0,9% в первом квартале 2020 года по сравнению с -1,9% в предыдущем квартале.
В зоне евро и в Европейском Cоюзе ВВП сократился на -3,8% и -3,3% соответственно, по сравнению с ростом на 0,1% и 0,2% в предыдущем квартале.
ВВП в годовом исчислении для стран ОЭСР упал до -0,8% в первом квартале 2020 года, после роста на 1,6% в предыдущем квартале.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кличко анонсировал реконструкцию КрещатикаВчера, 16:47 - 1836 13
IKEA приостановила работу интернет-магазина в УкраинеВчера, 15:20 - 5792 9
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 15314 8
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и вода3 ч. назад - 1189 6
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 3740 6
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 15314 8
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 3740 6
В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странах4 ч. назад - 1872 1
Кличко анонсировал реконструкцию КрещатикаВчера, 16:47 - 1836 13
Законопроект о реконструкции домов: куда и как будут отселять жильцовВчера, 16:00 - 1828 2
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 603
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1086
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1226
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1557
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2472 3