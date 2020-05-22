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Экономический спад в развитых странах достиг максимума с 2009 года

Экономический спад в развитых странах достиг максимума с 2009 года

Введение мер по сдерживанию эпидемии COVID-19 привело к сокращению экономик наиболее развитых стран мира в первом квартале 2020 года на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Это максимальное падение с первого квартала 2009 года, когда в разгар финансового кризиса ВВП сократился на 2,3%.

Об этом сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Среди основных семи стран ВВП значительно снизился во Франции и Италии, где мероприятия были наиболее суровыми и были реализованы ранее (-5,8% и -4,7% соответственно, по сравнению с -0,1% и -0,3% в предыдущем квартале).

ВВП также резко упал в Канаде, Германии и Великобритании (-2,6%, -2,2% и -2,0% соответственно, по сравнению с -0,1%, минус -0,1% и 0,0% в предыдущем квартале).

В Соединенных Штатах, где многие штаты в конце марта ввели меры, сокращение ВВП было менее значительным (на -1,2% по сравнению с 0,5% в предыдущем квартале).

В Японии, где меры сдерживания были менее строгими, ВВП сократился на -0,9% в первом квартале 2020 года по сравнению с -1,9% в предыдущем квартале.

В зоне евро и в Европейском Cоюзе ВВП сократился на -3,8% и -3,3% соответственно, по сравнению с ростом на 0,1% и 0,2% в предыдущем квартале.

ВВП в годовом исчислении для стран ОЭСР упал до -0,8% в первом квартале 2020 года, после роста на 1,6% в предыдущем квартале.

По материалам УКРИНФОРМ
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