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Гороховский: monobank отказался работать с банком Тигипко

Гороховский: monobank отказался работать с банком Тигипко

С 1 июня monobank прекращает сотрудничество с одним из своих партнеров — Таскомбанком, который принадлежит Сергею Тигипко.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в интервью “Минфину”.

“У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса”, — прокомментировал Олег Гороховский.

Как отмечает издание, ранее у одного из клиентов возникли сложности со снятием наличных с депозита в Таскомбанке, который ограничил выдачу суммой в 150 тысяч грн.

“Значит, получается, что деньги вноси сколько хочешь через кассу Таскомбанка (пополнение для monobank), а как пришло время забирать депозит (через банк-партнер) — так у нас есть внутреннее распоряжение, которое ограничивает выдачу наличных средств свыше 150 тысяч грн”, — написал автор отзыва.

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По материалам Минфин.com.ua
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