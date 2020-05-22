Гороховский: monobank отказался работать с банком Тигипко

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С 1 июня monobank прекращает сотрудничество с одним из своих партнеров — Таскомбанком, который принадлежит Сергею Тигипко.
Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в интервью “Минфину”.
“У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса”, — прокомментировал Олег Гороховский.
Как отмечает издание, ранее у одного из клиентов возникли сложности со снятием наличных с депозита в Таскомбанке, который ограничил выдачу суммой в 150 тысяч грн.
“Значит, получается, что деньги вноси сколько хочешь через кассу Таскомбанка (пополнение для monobank), а как пришло время забирать депозит (через банк-партнер) — так у нас есть внутреннее распоряжение, которое ограничивает выдачу наличных средств свыше 150 тысяч грн”, — написал автор отзыва.
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