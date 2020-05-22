Российская компания судится с Roshen из-за этикетки конфеты "Ромашка" - СМИ

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Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, пишет Коммерсант.
Согласно им, “Рот Фронт” хочет запретить Roshen зарегистрировать этикетку с изображением ромашки из-за возможной “путаницы” для потребителей.
В материалах дела указано, что «Рот Фронт» подал соответствующий иск в Общий суд ЕС с требованием запретить Roshen регистрацию этикетки в 2017 году. Положительное решение по иску в сентябре 2018 было аннулировано.
Сейчас «Рот Фронт» попросил отменить решение об отклонении своего возражения, поданного в 2017 году. Суд удовлетворил требование компании и постановил взыскать судебные издержки «Рот Фронта» с Европейского бюро по интеллектуальной собственности.
У Roshen начались проблемы в России летом 2013 года. Тогда «Роспотребнадзор объявил о запрете на ввоз продукции четырех украинских фабрик Roshen, поскольку конфеты якобы не соответствовали нормативам по содержанию жиров и органолептики.
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