Немецкое правительство будет платить малым и средним компаниям по 50 000 евро ежемесячно

Немецкие компании, в которых работают менее 250 сотрудников, смогут получать ежемесячно сумму до 50 000 евро в период с июня по декабрь этого года.

Такие меры планирует принять министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер для поддержки малого и среднего бизнеса, который не может работать в полном объеме из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По оценкам министерства экономики, до августа на эту программу потребуется 25 млрд евро.

Заявки на получение помощи смогут подавать предприятия, индивидуальные предприниматели и люди свободных профессий. Для получения пособия им необходимо будет доказать, что их доходы в апреле и мае этого года сократились минимум на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Будут рассматриваться также заявки от тех, кто уже получил помощь на федеральном или региональном уровнях.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство в конце марта приняло большой пакет мер для поддержки экономики, которая терпит убытки из-за пандемии коронавируса. Он предусматривает финансирование различных мероприятий с помощью новой задолженности объемом в 156 млрд евро. В частности, 50 млрд евро были выделены на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микропредприятий.

В начале апреля в стране также одобрили дополнительную программу быстрого кредитования для малого и среднего бизнеса. В рамках этой программы предприятия, на которых занято от 11 до 50 сотрудников, могут получить от банков кредиты в размере до 500 000 евро, гарантии по которым возьмет на себя государство.