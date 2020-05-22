Немецкое правительство будет платить малым и средним компаниям по 50 000 евро ежемесячно

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Немецкие компании, в которых работают менее 250 сотрудников, смогут получать ежемесячно сумму до 50 000 евро в период с июня по декабрь этого года.
Такие меры планирует принять министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер для поддержки малого и среднего бизнеса, который не может работать в полном объеме из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По оценкам министерства экономики, до августа на эту программу потребуется 25 млрд евро.
Заявки на получение помощи смогут подавать предприятия, индивидуальные предприниматели и люди свободных профессий. Для получения пособия им необходимо будет доказать, что их доходы в апреле и мае этого года сократились минимум на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Будут рассматриваться также заявки от тех, кто уже получил помощь на федеральном или региональном уровнях.
Ранее сообщалось, что немецкое правительство в конце марта приняло большой пакет мер для поддержки экономики, которая терпит убытки из-за пандемии коронавируса. Он предусматривает финансирование различных мероприятий с помощью новой задолженности объемом в 156 млрд евро. В частности, 50 млрд евро были выделены на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микропредприятий.
В начале апреля в стране также одобрили дополнительную программу быстрого кредитования для малого и среднего бизнеса. В рамках этой программы предприятия, на которых занято от 11 до 50 сотрудников, могут получить от банков кредиты в размере до 500 000 евро, гарантии по которым возьмет на себя государство.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Пенсионный депозит": Шмыгаль рассказал о концепции накопительной пенсионной системы в УкраинеВчера, 13:01 - 2410 11
Кличко анонсировал реконструкцию КрещатикаВчера, 16:47 - 1616 10
IKEA приостановила работу интернет-магазина в УкраинеВчера, 15:20 - 5457 7
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 3433 6
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 10210 5
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 10210 5
IKEA приостановила работу интернет-магазина в УкраинеВчера, 15:20 - 5457 7
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 3433 6
"Пенсионный депозит": Шмыгаль рассказал о концепции накопительной пенсионной системы в УкраинеВчера, 13:01 - 2410 11
Помощь бизнесу: ПриватБанк срезает кредитные ставки на четвертьВчера, 14:46 - 2363 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 582
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1065
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1212
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1539
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2453 3