Инвестирование экономики Донецкой области за І квартал 2020 года сократилось на 20%

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В І квартале 2020 года предприятиями и организациями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) за счет всех источников финансирования освоено 3841,8 млн грн капитальных инвестиций, что с учетом изменений цен на 30,2% меньше, чем в январе–марте предыдущего года.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.
На Донецкую область в І квартале 2020 года приходилось 5,0% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял пятое место после Киева, Днепропетровской, Киевской и Полтавской областей.
Промышленными предприятиями Донецкой области в І квартале 2020 года освоено 3015,6 млн грн, или 78,5% всех капитальных инвестиций (в целом по Украине удельный вес инвестиций в промышленность в общем объеме капитальных инвестиций составил 39,7%).
Среди промышленных видов деятельности больше всего инвестиций использовано в металлургическом комплексе региона – 1866,2 млн грн (48,6% инвестирования всей экономики и 61,9% капитальных инвестиций в индустрию), что на 19,4% меньше, чем в І квартале 2019 года. Инвестиции в угольную отрасль сократились на 22,0% и составили 742,9 млн грн.
Инвестиции в жилищное строительство в І квартале 2020 года составили 36,9 млн грн, или лишь 1,0% всех капитальных вложений (по Украине – 13,6%).
В целом по экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные средства предприятий и организаций. В І квартале 2020 года они составили 3598,8 млн грн, или 93,7% общего объема капитальных инвестиций (по Украине – 73,2%). За счет средств местных бюджетов освоено 126,6 млн грн, или 3,3%, капитальные инвестиции за счет средств государственного бюджета составили 16,6 млн грн, или 0,4%. Удельный вес бюджетных средств в области ниже, чем в среднем по Украине, где доля госбюджета в финансировании капитальных инвестиций составила 2,5%, средств местных бюджетов – 4,9%. На банковские кредиты и другие заимствования в области приходилось 71,7 млн грн, или 1,9% квартального объема всех капитальных инвестиций (по Украине – 7,1%).
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