Украина может стать реципиентом "переезда" европейских компаний — представитель ЕБРР

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ВВП стран Восточной Европы и Кавказа по итогам 2020 года упадет в среднем на 4,5% и вырастет ровно на такой же показатель в следующем году.
Об этом заявил Маттео Патроне, Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа во время онлайн-дискуссии в рамках спецпроекта #инсайтыКМЕФ.
Относительно Украины Патроне более оптимистичен — экономика в 2021 году может вырасти более чем на 5%.
Объем кредитных и инвестиционных программ ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа в 2020-2021 годах составит 20-22 млрд евро. В 2020 году ЕБРР планирует выделить Украине 1 млрд евро. Приоритетом для ЕБРР является поддержка ликвидности частного сектора и инфраструктурные проекты.
Макроэкономическая стабильность в Украине, по мнению Патроне, сохранена вследствие реформирования банковского сектора в предыдущие годы, а продолжение сотрудничества с МВФ, для чего Украина выполнила все условия, является позитивным сигналом для рынка. Патроне приветствовал недавнее принятие парламентом Украины законопроекта №2571-д о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, что является подтверждением курса реформ.
Кризис функционирования цепей поставок, вызванный эпидемией коронавируса, может стать для правительств стран Восточной Европы отличной возможностью локализовать производства у себя.
“Свет в конце тоннеля есть, и мы это видим, поскольку на рынке есть ликвидность, в секторе частных инвестиционных фондов есть резервы, в том числе на наших рынках, поэтому кризис цепи поставок может стать источником новых возможностей для ряда стран в Восточной Европе, включая Украину, принимая во внимание, какой невероятно мощный здесь человеческий капитал. Таким образом, многие европейские компании размышляют над переносом своих производственных инфраструктур с Дальнего Востока в Европу, и Украина вполне может стать реципиентом такого “переезда”, если, конечно, инвестиционный климат и в дальнейшем будет улучшаться”, – отметил Патроне.
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