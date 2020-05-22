0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Антикризисная поддержка бизнеса: в Кабмин на рассмотрение передадут 35 инициатив

Антикризисная поддержка бизнеса: в Кабмин на рассмотрение передадут 35 инициатив

Рабочая группа антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса наработала 35 инициатив и передаст соответствующий документ в Кабмин. Они касаются улучшения доступа к ресурсам и рынкам, а также дерегуляции и инфраструктуры поддержки бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

“Межведомственная рабочая группа по разработке плана антикризисных инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса определила перечень 35 инициатив, из которых выделила ТОП-10 приоритетных. Документ передадут в Кабинет Министров Украины”, – говорится в сообщении.

Указано, что заседание состоялось на базе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины при участии представителей Министерства финансов, Центра экономического восстановления и ряда комитетов ВРУ.

“Все инициативы разделены на 4 главных блока поддержки украинского бизнеса. Это улучшение доступа к ресурсам, доступ к рынкам, дерегуляция и инфраструктура поддержки бизнеса. Половина инициатив из ТОП-10 относятся к дерегуляционному блоку – это самый быстрый и действенный путь помочь бизнесу”, – отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.

Сообщается, что на встрече также обсудили предложения изменений в действующие законы Украины и новые законопроекты.

“Доступ к финансам, доступность кредитования требует такого инструмента, как государственные портфельные гарантии. Их запуск возможен после изменений в бюджетный кодекс и бюджет Украины. Соответствующие законопроекты дорабатываются Министерством финансов совместно с профильным комитетом ВРУ и Минэкономики”, – добавил Дмитрий Романович.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.