Межбанк: рынок будет зависим от поведения крупных игроков

Вторник станет значительно более активным днем на валютном рынке, чем понедельник. По прогнозам Finance.ua, статистика торгов 26 мая вырастет до $240-290 млн при совершении до 630 сделок.

Вот основные причины изменения ситуации на торгах:

1). Межбанк во вторник уже работает в обычном режиме по доллару на условиях ТОД. Вчера в США был выходной – День Памяти и на нашем рынке все сделки с долларом проходили ТОМом. Это было невыгодно многим клиентам и они сразу перенесли свои сделки на сегодня. Это добавит статистики операций на межбанке. Кроме этого, сегодня будет зачислена долларовая выручка нашим компаниям практически за два дня, что также позитивно отразится на поведении участников торгов;

2). Начался период выплат основных возмещений НДС экспортерам. Это, с одной стороны, добавит гривневых ресурсов на рынке, а с другой, снизит желание получателей таких возмещений продавать валюту. Обычно подобное срабатывает против гривны;

3). Сегодня аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники будут продавать 3-х и 6-ти месячные облигации на суммы по 500 млн гривен каждых и на 9 месяцев и 1 год – без ограничения суммы размещения. Последние размещения проходили удачно для Минфина и это существенно влияет на ресурсный и валютный межбанки, так как дефицит гривны срабатывает в пользу укрепления нацвалюты;

4). Приближается завершение месяца. Несмотря на последствия карантина, компаниям надо закрывать отчетный период, что приводит к активизации клиентов по завершению своих операций по месяцу.

Во вторник межбанк будет полностью зависим от курсовых задач и поведения крупных игроков. У НБУ, скорее всего, появится возможность пополнить резервы как минимум на свои “дежурные” $20 млн. А спекулянты поработают как в формате “в две стороны”, так и будут пытаться “покачать курс”, подстраиваясь под действия крупных игроков.

По нашим прогнозам, во вторник коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,70-26,95 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,86 / 26,88

евро – 29,26 / 29,28

российский рубль – 0,3744 / 0,3749

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